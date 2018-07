São Paulo – Os preços dos seguros dos carros mais visados para roubo e furto em São Paulo partem de 2.671 reais, valor médio do seguro do Hyundai HB20, e chegam a 6.174 reais, preço médio do seguro do Fiat Palio Weekend.

As informações fazem parte de um levantamento realizado pela plataforma online de seguros Bidu, que simulou os preços médios das apólices dos veículos mais visados para roubo e furto em São Paulo.

Para fazer a simulação, a Bidu considerou o perfil de um segurado homem de 35 anos, casado e sem filhos, que tem garagem na casa e no trabalho.

O valor médio da cotação de cada carro foi calculado com base nos preços das apólices de sete seguradoras: Allianz, HDI, Bradesco, Tokio Marine, Porto Seguro, Itaú e Azul.

As informações sobre os carros mais visados para roubo e furto em São Paulo são da seguradora Ituran, referente ao período entre março e maio.

Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais visados para roubo e furto em São Paulo:

1. Fiat Siena acima de 1.0

Preço médio do seguro: R$ 4.194

2. Volkswagen Voyage

Preço médio do seguro: R$ 3867

3. Fiat Siena 1.0

Preço médio do seguro: R$ 4.221

4. Hyundai HB20

Preço médio do seguro: R$ 2.671

5. Fiat Uno Way

Preço médio do seguro: R$ 3.032

6. Fiat Grand Siena

Preço médio do seguro: R$ 3.378

7. Fiat Palio Weekend

Preço médio do seguro: R$ 6,174

8. Fiat Palio acima de 1.0

Preço médio do seguro: R$ 3.751

9. Volkswagen Gol acima de 1.0

Preço médio do seguro: R$ 3.402

10. Volkswagen Gol 1.0

Preço médio do seguro: R$ 3.198