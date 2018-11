Os preços dos seguros dos carros mais vendidos em outubro

São Paulo – Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.504 reais, valor médio do seguro do Fiat Argo em Florianópolis (SC), e podem chegar a até 8.834 reais, preço médio do seguro do Jeep Compass no Rio de Janeiro (RJ).

Os valores fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e Palmas (TO).

Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Sulamerica.

As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de outubro de 2018.

Rio de Janeiro tem os seguros mais caros

Entre as cinco cidades pesquisadas pela Minuto Seguros, o Rio de Janeiro apresenta os preços mais caros e Florianópolis tem os valores mais baratos.

O preço do seguro para o Chevrolet Onix é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas. O valor mais alto é cobrado no Rio de Janeiro (R$ 2.587), e o mais baixo, em Florianópolis (R$ 1.438).

Já o Jeep Compass possui a maior diferença de preço entre as capitais. Os valores mais alto e baixo também são cobrados no Rio de Janeiro (R$ 8.833) e em Florianópolis (R$ 2.531), respectivamente.

Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país:

1. Chevrolet Onix

Região Preço médio (R$) São Paulo 1.977 Rio de Janeiro 2.487 Florianópolis 1.439 Curitiba 2.770 Palmas 2.134

2. Ford Ka

Região Preço médio (R$) São Paulo 1.748 Rio de Janeiro 2.587 Florianópolis 1.348 Curitiba 2.313 Palmas 1.946

3. Hyundai HB20

Região Preço médio (R$) São Paulo 2.193 Rio de Janeiro 4.535 Florianópolis 1.619 Curitiba 2.567 Palmas 2.057

4. Volkswagen Gol

Região Preço médio (R$) São Paulo 2.437 Rio de Janeiro 4.668 Florianópolis 1.426 Curitiba 2.837 Palmas 2.051

5. Chevrolet Prisma

Região Preço médio (R$) São Paulo 2.151 Rio de Janeiro 4.449 Florianópolis 1.718 Curitiba 2.553 Palmas 2.147

6. Fiat Argo

Região Preço médio (R$) São Paulo 1.773 Rio de Janeiro 3.095 Florianópolis 1.501 Curitiba 2.562 Palmas 1.872

7. Jeep Compass

Região Preço médio (R$) São Paulo 4.471 Rio de Janeiro 8.834 Florianópolis 2.531 Curitiba 4.876 Palmas 3.785

8. Volkswagen Polo

Região Preço médio (R$) São Paulo 2.537 Rio de Janeiro 3.741 Florianópolis 1.644 Curitiba 2.717 Palmas 2.284

9. Renault Kwid

Região Preço médio (R$) São Paulo 1.986 Rio de Janeiro 2.310 Florianópolis 1.237 Curitiba 2.030 Palmas 1.894

10. Renault Sandero