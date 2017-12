Os preços dos seguros dos carros mais vendidos em novembro

São Paulo – Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.752,90 reais, valor médio do seguro do Ônix Hatch LT 1.0 em Campo Grande (MS), e podem chegar a até 10.495 reais, preço médio do seguro do Jeep Compass Sport 2.0 em Brasília (DF).

É o que conclui um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para quatro capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Campo Grande, além de Brasília.

O perfil utilizado para a simulação foi o de um homem casado de 35 anos. O seguro simulado tem cobertura de 100 mil reais contra terceiros.

As cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, AIG, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Sulamerica.

As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), e se referem ao mês de novembro.

Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.

1. Chevrolet Onix

Região Preço médio São Paulo R$ 1.963,01 Rio de Janeiro R$ 3.608,00 Brasília R$ 3.648,00 Curitiba R$ 2.343,62 Campo Grande R$ 1.752,90

Versão simulada: Onix Hatch LT 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 45.314,00

2. Ford Ka

Região Preço médio São Paulo R$ 1.939,49 Rio de Janeiro R$ 3.600,20 Brasília R$ 3.084,00 Curitiba R$ 2.281,28 Campo Grande R$ 1.815,51

Versão simulada: Novo Ka 1.0

3. Hyundai HB20

Região Preço médio São Paulo R$ 1.948,96 Rio de Janeiro R$ 3.510,35 Brasília R$ 4.442,88 Curitiba R$ 2.365,95 Campo Grande R$ 1.825,25

Versão simulada: HB20 Comfort 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 42.695,00

4. Volkswagen Gol

Região Preço médio São Paulo R$ 2.167,92 Rio de Janeiro R$ 3.324,41 Brasília R$ 3.637,20 Curitiba R$ 2.706,78 Campo Grande R$ 1.839,25

Versão simulada: Novo Gol Trendline 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 45.035,00

5. Toyota Corolla

Região Preço médio São Paulo R$ 2.298,21 Rio de Janeiro R$ 4.494,83 Brasília R$ 5.932,00 Curitiba R$ 3.379,88 Campo Grande R$ 3.128,94

Versão simulada: Corolla Sedan GLi 1.8

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 40.731,00

6. Fiat Mobi

Região Preço médio São Paulo R$ 1.826,68 Rio de Janeiro R$ 2.642,67 Brasília R$ 3.787,00 Curitiba R$ 2.248,70 Campo Grande R$ 1.773,03

Versão simulada: Moby Easy 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 70.082,00

7. Jeep Compass

Região Preço médio São Paulo R$ 4.135,37 Rio de Janeiro R$ 8.098,41 Brasília R$ 10.495,54 Curitiba R$ 5.823,15 Campo Grande R$ 4.902,44

Versão simulada: Compass Sport 2.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 32.665,00

8. Honda HR-V

Região Preço médio São Paulo R$ 3.197,58 Rio de Janeiro R$ 5.739,07 Brasília R$ 5.687,00 Curitiba R$ 3.746,76 Campo Grande R$ 3.394,31

Versão simulada: HR-V LX-MT 1.8

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 80,562,00

9. Fiat Argo

Região Preço médio São Paulo R$ 1.921,12 Rio de Janeiro R$ 2.292,57 Brasília R$ 3.451,00 Curitiba R$ 2.044,92 Campo Grande R$ 2.118,18

Versão simulada: Argo Drive 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 47.424,00

10. Hyundai Creta

Região Preço médio São Paulo R$ 3.430,03 Rio de Janeiro R$ 3.578,71 Brasília R$ 3.812,52 Curitiba R$ 3.414,18 Campo Grande R$ 3.715,37

Versão simulada: Attitude 1.6 16V Flex 4p

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 74.447,00