Os preços dos seguros dos carros mais vendidos em janeiro

São Paulo – Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.709,37 reais, valor médio do seguro do Moby Easy 1.0 em Florianópolis (SC), e podem chegar a até 8.596,72 reais, preço médio do seguro do Jeep Compass Sport 2.0 no Rio de Janeiro (RJ).

É o que conclui um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

Dos locais avaliados, Florianópolis é o que oferece o seguro mais barato para a maioria dos carros analisados. Dos dez carros cotados, oito seguros estão mais baratos na capital de Santa Catarina – apenas o seguro do Novo Polo é mais barato em Belo Horizonte, enquanto o do Jeep Compass é mais barato em São Paulo. Já o Rio de Janeiro é a cidade que apresenta os preços mais altos, registrando o maior valor para oito dos 10 carros avaliados.

O perfil utilizado para a simulação foi o de um homem casado de 35 anos. O seguro simulado tem cobertura de 100 mil reais contra terceiros.

As cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Sulamerica.

Os carros mais vendidos em janeiro de 2017, segundo a Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), foram: Chevrolet Ônix, Ford Ka, Hyundai HB20, Volkswagen Polo, Chevrolet Prisma, Volkswagen Gol, Fiat Argo, Fiat Mobi, Jeep Compass e Toyota Corolla.

Com mais de 16 mil unidades comercializadas no primeiro mês do ano, o Chevrolet Onix foi o líder do ranking dos mais vendidos. O Ford Ka ficou na vice-liderança do ranking com 7,6 mil unidades comercializadas. E o Hyundai HB20 ocupou o terceiro lugar, com 7,4 mil unidades vendidas.

O preço do seguro para a Novo Polo, o novo integrante da lista, é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas. O valor mais alto é cobrado em São Paulo (2.809 reais), enquanto o menor é cobrado em Belo Horizonte (2.661 reais) uma diferença de apenas 148 reais.

Já o Corolla registra a maior diferença entre os estados: 4.027 reais. O seguro mais caro do modelo é cobrado no Rio de Janeiro (7.641 reais), enquanto o menor é cobrado em São Paulo (3.614 reais).

Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.

1. Chevrolet Onix

Região Preço médio Belo Horizonte R$ 2.241,28 Rio de Janeiro R$ 3.320,61 Curitiba R$ 2.851,32 Florianópolis R$ 1.838,60 São Paulo R$ 2.046,91

Versão simulada: Onix Hatch Joy 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 40.558,00

2. Ford Ka

Região Preço médio São Paulo R$ 2.028,72 Rio de Janeiro R$ 3.054,92 Curitiba R$ 2.769,60 Belo Horizonte R$ 2.300,64 Florianópolis R$ 1.844,00

Versão simulada: Novo Ka S 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 40.022,00

3. Hyundai HB20

Região Preço médio São Paulo R$ 2.496,11 Belo Horizonte R$ 2.518,43 Rio de Janeiro R$ 4.616,39 Curitiba R$ 3.181,35 Florianópolis R$ 2.029,77

Versão simulada: HB20 Comfort 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 44.768,00

4. Volkswagen Polo

Região Preço médio São Paulo R$ 2.809,69 Rio de Janeiro R$ 2.734,07 Belo Horizonte R$ 2.661,13 Curitiba R$ 2.730,41 Florianópolis R$ 2.695,04

Versão simulada: Novo Polo 1.6

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 55.618,00

5. Chevrolet Prisma

Região Preço médio São Paulo R$ 2.245,29 Belo Horizonte R$ 2.367,13 Rio de Janeiro R$ 3.139,35 Curitiba R$ 2.696,20 Florianópolis R$ 1.973,18

Versão simulada: Novo Prisma Sedan Joy 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 44.440,00

6. Volkswagen Gol

Região Preço médio São Paulo R$ 2.891,09 Curitiba R$ 3.520,02 Rio de Janeiro R$ 3.871,37 Belo Horizonte R$ 2.727,41 Florianópolis R$ 2.006,07

Versão simulada: Novo Gol Trendline 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 40.943,00

7. Fiat Argo

Região Preço médio São Paulo R$ 2.554,59 Belo Horizonte R$ 2.482,25 Curitiba R$ 2.540,13 Rio de Janeiro R$ 2.450,04 Florianópolis R$ 2.275,60

Versão simulada: Argo Drive 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 47.055,00

8. Fiat Mobi

Região Preço médio São Paulo R$ 2.470,48 Belo Horizonte R$ 2.128,65 Rio de Janeiro R$ 2.839,11 Curitiba R$ 2.461,70 Florianópolis R$ 1.709,37

Versão simulada: Moby Easy 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 32.177,00

9. Jeep Compass

Região Preço médio São Paulo R$ 4.851,28 Belo Horizonte R$ 5.242,90 Florianópolis R$ 5.642,97 Rio de Janeiro R$ 8.596,72 Curitiba R$ 6.397,27

Versão simulada: Compass Sport 2.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 107.761,00

10. Toyota Corolla

Região Preço médio São Paulo R$ 3.614,09 Belo Horizonte R$ 4.103,21 Curitiba R$ 4.530,13 Florianópolis R$ 3.389,01 Rio de Janeiro R$ 7.641,67

Versão simulada: Sedan Gli Upper 1.8

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 88.841,00