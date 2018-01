Os preços dos seguros dos carros mais vendidos de 2017

São Paulo – Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.924,51 reais, valor médio do seguro do Novo KA S 1.0 em São Paulo (SP), e podem chegar a até 7.179,34 reais, preço médio do seguro do Jeep Compass Sport 2.0 em Curitiba (PR).

É o que conclui um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para quatro capitais: São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Salvador (BA), além de Brasília (DF).

O perfil utilizado para a simulação foi o de um homem casado de 35 anos. O seguro simulado tem cobertura de 100 mil reais contra terceiros.

As cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Sulamerica.

Os carros mais vendidos foram: Chevrolet Ônix, Ford Ka, Hyundai HB20, Volkswagen Gol, Toyota Corolla, Fiat Mobi, Jeep Compass, Honda HR-V, Renault Sandero e Chevrolet Prisma.

Dos locais avaliados, São Paulo é o que oferece o seguro mais barato para a maioria dos carros analisados. Dos dez carros cotados, nove seguros estão mais baratos na capital paulista – apenas o seguro do Onix é mais barato em Belo Horizonte. Já Salvador é a cidade que apresenta os preços mais altos, registrando o maior valor para sete dos 10 carros avaliados.

As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), e se referem a 2017.

Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.

1. Chevrolet Onix

Região Preço médio Belo Horizonte R$ 2.150,84 Brasília R$ 2.172,87 Curitiba R$ 2.188,80 Salvador R$ 2.654,32 São Paulo R$ 3.082,02

Versão simulada: Onix Hatch Joy 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 40.565,00

2. Ford Ka

Região Preço médio São Paulo R$ 1.924,51 Brasília R$ 2.081,67 Curitiba R$ 2.149,58 Belo Horizonte R$ 2.205,63 Salvador R$ 3.006,81

Versão simulada: Novo Ka S 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 39.905,00

3. Hyundai HB20

Região Preço médio São Paulo R$ 2.143,73 Belo Horizonte R$ 2.431,66 Brasília R$ 2.448,98 Curitiba R$ 2.533,61 Salvador R$ 3.234,84

Versão simulada: HB20 Comfort 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 44.768,00

4. Volkswagen Gol

Região Preço médio São Paulo R$ 2.230,00 Brasília R$ 2.489,66 Belo Horizonte R$ 2.617,38 Curitiba R$ 2.696,32 Salvador R$ 3.448,81

Versão simulada: Novo Gol Trendline 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 40.963,00

5. Toyota Corolla

Região Preço médio São Paulo R$ 2.794,89 Belo Horizonte R$ 3.778,34 Curitiba R$ 3.983,19 Brasília R$ 4.452,85 Salvador R$ 5.310,50

Versão simulada: Corolla Sedan GLi Upper 1.8

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 88.863,00

6. Renault Sandero

Região Preço médio São Paulo R$ 1.981,77 Curitiba R$ 2.316,41 Brasília R$ 2.515,46 Belo Horizonte R$ 2.523,55 Salvador R$ 2.983,81

Versão simulada: Sandero Authentique 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 41.276,00

7. Jeep Compass

Região Preço médio São Paulo R$ 3.725,21 Belo Horizonte R$ 4.157,73 Salvador R$ 5.926,05 Brasília R$ 6.075,93 Curitiba R$ 7.179,34

Versão simulada: Compass Sport 2.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 108.345,00

8. Honda HR-V

Região Preço médio São Paulo R$ 3.048,72 Belo Horizonte R$ 3.248,26 Curitiba R$ 3.529,13 Salvador R$ 4.176,02 Brasília R$ 4.244,37

Versão simulada: HR-V LX-MT 1.8

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 80.582,00

9. Chevrolet Prisma

Região Preço médio São Paulo R$ 2.037,33 Belo Horizonte R$ 2.269,60 Brasília R$ 2.339,34 Curitiba R$ 2.342,13 Salvador R$ 3.016,17

Versão simulada: Novo Prisma Sedan Joy 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 44.421,00

10. Fiat Mobi

Região Preço médio São Paulo R$ 1.953,49 Belo Horizonte R$ 2.154,96 Brasília R$ 2.061,06 Curitiba R$ 2.192,92 Salvador R$ 2.303,72

Versão simulada: Moby Easy 1.0

Valor do veículo pela tabela FIPE: R$ 32.409,00