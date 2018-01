Os preços dos resorts mais buscados no Brasil e no exterior

São Paulo – Planejando uma viagem para o litoral ou o interior para curtir uma praia ou piscina com a família neste ano? Os resorts são uma boa opção para relaxar, já que oferecem estrutura de lazer que agrada tanto adultos como crianças. E aqueles com alimentação e bebidas incluídas dispensam a preocupação com gastos adicionais.

Contudo, é necessário pesquisar para verificar se a hospedagem cabe no bolso. De acordo com levantamento do Kayak, as diárias variam, em média, entre 251,79 reais a 1.085 reais nos dez resorts mais buscados na plataforma em todo o país.

Esses preços chegam a ser semelhantes aos cobrados pelos resorts mais buscados no exterior, que variam entre 199,47 reais a 1.523 reais. Por isso, pode valer a pena incluí-los na pesquisa, ponderando, naturalmente, os gastos adicionais com passagens aéreas.

A pesquisa inclui resorts com três ou mais estrelas e considera o preço médio das diárias em dólares para um adulto. O período de viagem e de buscas engloba as datas entre 1º de julho de 2018 a 13 de dezembro de 2018, independente da duração da viagem. Portanto, considera a média de valores em alta e baixa temporada nos destinos.

O Kayak não consegue verificar quais preços já incluem refeições e bebidas. Portanto, vale fazer essa ponderação na hora de comparar.

Veja abaixo os dez resorts mais buscados no Kayak ordenados do menor para o maior preço:

Resort Localização Preço Médio (em R$) Gran Hotel Stella Maris Urban Resort & Conventions Salvador (BA) 245,25 Tuti Thermas de Olimpia Resort Olímpia (SP) 251,79 Prodigy Beach Resort and Conventions Aracaju (SE) 261,60 Serhs Grand Hotel Natal (RN) 428,37 Royal Thermas de Olímpia Resort & Spa Olímpia (SP) 464,34 Celebration Resort Olimpia (SP) 516,66 Salinas de Maceió Beach Resort Maceió (AL) 719,40 Blue Tree Park Lins (SP) 905,79 Hotel Village Le Canton Teresópolis (RJ) 931,95 Bourbon Convention & Spa Resort Atibaia (SP) 1.085,64

Veja agora a lista dos resorts mais buscados no exterior, ordenados do menor para o maior preço: