Os planos dentais com melhor custo-benefício, segundo a Proteste

São Paulo – Contratar um plano dental é sinônimo de economia, já que cuidar dos dentes pode custar bem caro. Mas a diferença de preço entre os planos é grande. É possível poupar mais de 2 mil reais ao ano ao escolher o plano certo, segundo a associação de consumidores Proteste. Os planos com melhor custo-benefício são da Uniodonto Campinas, da Dental Uni e da Inpao Dental.

A associação analisou 18 planos odontológicos e avaliou os preços, os principais procedimentos cobertos e o período de carência exigido pelas operadoras. Também analisou se o plano oferece cobertura nacional, se tem rede de atendimento própria e se oferece reembolso, caso o paciente opte por se consultar com um dentista não credenciado. O Índice de Desempenho de Saúde Suplementar (IDSS) e o Índice de Reclamação, da da ANS, também foram checados.

A partir desses critérios, o estudo chegou a uma pontuação. A seguir, confira a avaliação de cada plano, ordenada da melhor para a pior, e o custo da mensalidade de cada um:

Plano odontológico Avaliação final Preço por mês, em R$ Uniodonto Campinas/Plano Básico 1 73 71,30 Dental Uni/Avançado Mais 72 39,90 Proteste/Inpao Dental/Especial com Ortodontia 71 134,30 Uniodonto Goiânia/Uni Light Plus 70 99,00 Odonto Prev/Dental Orto 68 147,00 Odonto Prev/Dental Vip 68 220,35 Uniodonto São José dos Campos/Branco 67 75,35 Proteste/Inpao Dental/Plus 67 36,67 Odonto Prev/Dental Estética 66 115,00 Sul América/Odonto Mais Individual Rol Ampliado 65 43,90 Odonto Prev/Dental Bem-Estar 63 45,60 Metlife/Sorria Mais Essencial 63 41,00 Metlife/Sorria Mais Essencial Doc 63 52,90 Uniodonto Belém/Individual/Familiar 62 48,00 Uniodonto Goiânia/Uni Smart 62 30,00 Uniodonto Goiânia/Uni Quality Plus 60 60,00 Sempre Odonto/Sorriso Família 59 23,90 Prodent/Totality Plus Insp 57 39,90

Coberturas

Metade dos planos analisados têm cobertura boa ou muito boa, segundo a Proteste. A outra metade fica abaixo do esperado.

As coberturas mais comuns são para consulta, cirurgia oral, obturação, tratamento de canal, limpeza e radiologia. Antes de fechar negócio, é importante se certificar de que pelo menos esses serviços estão no contrato. No site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), há uma lista de procedimentos que devem ser obrigatoriamente cobertos pelos planos.

Em geral, próteses, implantes dentários e tratamentos ortodônticos não são cobertos, por serem considerados procedimentos estéticos. Na amostra avaliada pela Proteste, somente Odonto Prev, Metlife e Inpao Dental cobrem todo o tratamento ortodôntico.

A maioria dos planos oferece cobertura nacional, ou seja, o consumidor não precisa estar na sua cidade ou no seu estado para se consultar em uma situação de urgência odontológica. As exceções ficam por conta dos planos Uniodonto Goiânia e Metlife, cujas coberturas se restringem ao atendimento estadual.

Alguns planos contam com rede própria de atendimento: Dental Uni, Inpao Dental, Sul América, Sempre Odonto, Prodent, Metlife e Odontoprev.

Carência e reembolso

Em alguns planos, a espera é longa até que o novo cliente tenha direito a se submeter consultas, exames e procedimentos. Para tratamento de canal, pode ser necessário esperar até 120 dias. Em relação à carência, Metlife, Odonto Prev, Sul América, Uniodonto Goiânia e Prodent decepcionam, segundo a Proteste.

Além disso, grande parte dos planos não oferece reembolso, caso o paciente opte por se consultar com um dentista não credenciado. Isso limita as opções do consumidor, impedindo que ele faça um tratamento junto ao profissional de sua preferência. Apenas os planos da operadora Odonto Prev garantem o reembolso.