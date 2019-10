Os perfis com mais chances de conseguir um empréstimo, segundo a FinanZero

São Paulo – Está buscando empréstimos para quitar dívidas mais caras, investir no negócio ou reformar a casa? Saiba que características como idade, ocupação, escolaridade e renda ajudam a definir se você conseguirá o dinheiro ou não.

É o que mostra um levantamento da FinanZero, fintech que opera como correspondente bancário online. A fintech negocia empréstimos pedidos pela plataforma com 30 parceiros, entre eles bancos grandes e médios, como Santander, Inter e Pan; financeiras, como BV e Crefisa; e também fintechs de crédito digital, como Geru, Creditas e Simplic.

O perfil que tem maior índice de aprovação é do empregado do setor privado, graduado e renda média próxima a 3,2 mil reais. Esse tipo de consumidor correspondem a apenas 9% dos que completaram o cadastro para pleitear crédito, mas 37% foram aprovados.

Veja abaixo os resultados do levantamento da Finanzero:

Escolaridade Idade Renda Ocupação Quantidade Taxa de aprovação Segundo Grau 32 anos R$ 2.200,00 Empregado privado 22% 26% Segundo Grau 33 anos R$ 2.700,00 Autônomo 18% 20% Primeiro Grau 34 anos R$ 2.900,00 Autônomo 12% 22% Segundo Grau 35 anos R$ 4.455,00 Profissional liberal 11% 28% Graduado 32 anos R$ 3.200,00 Empregado privado 9% 37% Segundo Grau 38 anos R$ 3.300,00 Empregado público 7% 24% Primeiro Grau 36 anos R$ 2.400,00 Empregado privado 7% 22% Pós- graduado 37 anos R$ 4.400,00 Empregado privado 7% 35% Segundo Grau 54 + R$ 3.200,00 Aposentado 5% 19% Segundo Grau 35 anos R$ 21.523,00 Empresários 3% 33%

Das solicitações feitas para pagar dívidas, 25% foram aprovadas; para investimentos, 26%, e para reformar a casa 28%. A maior taxa de aprovação foi para compras, viagens e festas, com 32%.

Motivos Quantidade Taxa de aprovação Quitar dívidas 45% 25% Investimentos 14% 26% Reforma da casa 13% 28% Investir no próprio negócio 13% 24% Compras, viagens e festas 5% 32% Estudos 5% 25% Procedimentos médicos 4% 22%

Apesar de o porcentual aprovado ainda ser relativamente baixo, Olle Widén, CEO da FinanZero, aponta que o crescimento da oferta de empréstimo pessoal com juros menores decorrente do avanço das fintechs e do aumento da competitividade no mercado financeiro resultou em uma elevação de 76% na aprovação das solicitações de financiamento. “Os bancos vêm flexibilizando mais a concessão de crédito diante de uma maior concorrência”.

Entre as novas empresas de crédito digital, fintechs como Geru e Creditas costumam oferecer boas condições de taxas, mas em geral exigem que o score de crédito do consumidor seja mais alto do que a média.

Já a plataforma Simplic é mais acessível e aceita perfis de maior risco, atuando de forma semelhante à Crefisa. Contudo, as taxas de juros cobradas pela fintech são de em média 15%. Na Crefisa podem chegar a 35% ao mês.