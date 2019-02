Os pacotes de TV por assinatura com o melhor custo-benefício

São Paulo – Apesar de ameaçados pelos serviços de streaming, os planos de TV por assinatura podem oferecer planos adequados às necessidades de cada consumidor, que permitem poupar mais de 1,1 mil reais por ano em comparação a planos semelhantes.

É o que constata uma pesquisa da Proteste, que avaliou 27 planos de TV por assinatura oferecidos pelas principais operadoras do país em São Paulo e no Rio de Janeiro.

No estudo, foram considerados os valores cobrados para contratação de um ponto na modalidade mensalidade com fidelização. Ou seja, para obter esses valores de mensalidade, os clientes precisam ficar pelo menos 12 meses no plano.

Veja abaixo as melhores opções para usuários de nível avançado, intermediário e básico:

Perfil avançado

A maior diferença é verificada caso um morador do Rio de Janeiro, que prefira pacotes mais completos, contrate o plano Full HD da Vivo por 199,90 reais ao invés do Oi Total HD, por 104,90 reais.

Quem vive em São Paulo também consegue economizar na hora de contratar um plano. A maior economia também é verificada entre usuários com perfil avançado, caso contratem o plano Advanced HD, da Sky, por 159,45 reais (nos três primeiros meses é cobrado 64,95 reais), ao Full HD, da Vivo, que custa 164,90 reais por mês. A Oi não oferece pacotes de TV por assinatura em São Paulo.

Perfil Intermediário

Para quem quer diversidade de programação, mas prioriza pacotes com preço mais em conta, o Oi TV Mix HD oferece o melhor custo-benefício no Rio de Janeiro. Em um ano, o gasto mensal para quem contrata o plano é de 84,90 reais.

Em São Paulo, o pacote Ultimate da Vivo é apontado pelo levantamento como o mais vantajoso. O consumidor paga 89,90 reais por mês.

Perfil Básico

Para quem quer gastar pouco e não faz questão de uma ampla variedade de canais, o pacote Smart, da Sky, é a melhor opção em São Paulo e no Rio de Janeiro. O custo do pacote é de 69,90 reais por mês, mas o cliente paga 32,45 reais pelas três primeiras mensalidades. São 45 canais, excluindo os de áudio e cortesias.

Canais adicionais

A Sky apresenta, em geral, as melhores ofertas para quem costuma contratar canais de esporte, filmes, séries e programação adulta fora do pacote.

Fique atento

A Proteste aconselha a nunca comparar os preços dos combos de TV paga das operadoras apenas pelo número de canais oferecidos. Isso porque as empresas costumam incluir na conta os canais de áudio e também os abertos. Ou seja, o número de canais pagos pode reduzir bastante caso eles sejam retirados do cálculo. É recomendável, portanto, avaliar um a um.

É bom também lembrar que as operadoras de TV por assinatura não podem cobrar mensalidade de pontos adicionais em um mesmo endereço.

Para economizar, a cada ano o consumidor tem o direito de pedir a suspensão do serviço de TV paga por no mínimo 30 dias e no máximo 120 dias. O recurso é utilizado caso o consumidor tire férias e não vai utilizar o serviço por conta de uma viagem.