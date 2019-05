Os modelos de carros com sete lugares que mais (e menos) se depreciam

São Paulo — Famílias grandes geralmente têm dificuldade de planejar uma viagem de carro. Com apenas 5 lugares em modelos comuns, é sempre difícil acomodar todas as bagagens e pessoas que fazem parte do grupo. Para isso, o mercado automotivo passou a disponibilizar opções de 7 assentos.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil comparou nove modelos/versões de veículos que possuem, necessariamente, versões com 5 e 7 lugares. Dessa maneira, é possível compreender qual versão apresenta maior ou menor taxa de desvalorização.

Dos nove veículos utilizados no levantamento, 7 deles apresentam menor índice de desvalorização nas versões com 5 lugares —80% dos casos analisados. Os 20% restantes, os quais as versões com 7 lugares desvalorizam menos que as com 5, concentram-se em dois carros.

O Toyota SW4 SRX 2.8, que ao longo de um ano apresenta uma taxa de desvalorização de 5,06%, bateu 0,29% a menos do que sua versão de 5 lugares. As versões do SW4 também são as que menos perdem valor ao longo do tempo.

As opções de veículos de 7 lugares contam com um maior índice de desvalorização quando comparados aos seus semelhantes de 5 lugares ou, na melhor das hipóteses, conseguem manter um empate técnico.

Veja abaixo o levantamento completo da KBB Brasil. A coluna da esquerda mostra os modelos de sete lugares e as versões correspondentes de cinco lugares estão em frente, à direita.