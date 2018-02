Os meses mais baratos para viajar para destinos nacionais em 2018

São Paulo – O site comparador de preços de passagens aéreas Skyscanner listou quais são os destinos nacionais populares entre os viajantes que oferecem boas ofertas de passagens aéreas em cada mês do ano.

Para o mês de março, o destino que aparece em destaque é o Rio de Janeiro, para onde é possível adquirir bilhetes por valores a partir de 287 reais. Em abril, quem quiser ir para Curitiba encontra bilhetes por a partir de 191 reais. Em dezembro, caso o destino do viajante seja Brasília, é possível pagar 218 reais pelas passagens.

Os valores dos bilhetes são de ida e volta e são válidos para voos sem escalas partindo de São Paulo, em classe econômica. A pesquisa inclui viagens com duração de quatro dias e desconsidera feriados, que poderiam distorcer os resultados.

No caso de destinos no Nordeste, como Maceió e Recife, é possível encontrar boas ofertas em agosto e setembro, respectivamente. Em agosto, passagens para Maceió podem ser adquiridas por a partir de 558 reais e, em setembro, bilhetes para Recife saem por a partir de 591 reais.

O site comparador de preços também listou quais os meses mais caros para viajar para os destinos listados. Quem está pensando em ir para Fortaleza deve evitar o mês de dezembro. Se a opção é Porto Alegre, o mês de julho concentra as passagens mais caras para a capital gaúcha. A cidade fica próxima de Gramado, um destino turístico bastante procurado no inverno.

A análise dos meses mais baratos e caros foi baseada no preço médio de mais de 10 mil passagens buscadas nos últimos dois anos. “Como o viajante brasileiro não tem o costume de comprar bilhetes com muita antecedência para viagens nacionais, isso dificulta a comparação do valor da passagem hoje para quem vai viajar em dezembro. Essa demanda passa por muitas variáveis, e conforme as pessoas vão comprando, o preço tende a ficar maior”, explica o Skyscanner. “Daí a opção por basear a pesquisa no preço médio de passagens verificado em um período mais longo”, completa o site, em nota.

Veja abaixo os meses mais baratos e mais caros para viajar para destinos populares no Brasil:

Mês Destino Passagens aéreas Mês mais caro Março Rio de Janeiro A partir de R$ 287 Agosto Abril Curitiba A partir de R$ 191 Outubro Maio Fortaleza A partir de R$ 614 Dezembro Junho Porto Alegre A partir de R$ 253 Julho Julho Florianópolis A partir de R$ 287 Outubro e dezembro Agosto Maceió A partir de R$ 558 Dezembro Setembro Recife A partir de R$ 591 Dezembro Outubro Belo Horizonte A partir de R$ 223 Junho Novembro Foz do Iguaçú A partir de R$ 482 Outubro Dezembro Brasília A partir de R$ 218 Outubro

O que determina que um bilhete seja mais barato ou caro em um determinado mês é a oscilação da demanda, diz o Skyscanner.

Se o viajante optar em viajar ao Nordeste em fevereiro, por exemplo, as passagens tendem a estar mais caras, por ser um período de muita procura. O mesmo acontece no mês de dezembro, o mais caro para viajar para a maioria dos destinos nacionais por conta das férias escolares, o recesso de Natal e Réveillon e o início do verão.

A tabela é apenas um indicativo, já que é possível encontrar, todos os meses, opções de bilhetes com bom custo-benefício para todos os destinos, diz o site.

Uma forma de obter bilhetes mais acessíveis, recomenda o Skyscanner, é usar ferramentas como a “Mês a mês”. No serviço, é possível saber a média de preços de passagens para um determinado destino em cada mês ou durante todo o ano. O serviço ajuda no planejamento da viagem caso o consumidor tenha flexibilidade de datas para realizá-la.

Para acessar a funcionalidade, o viajante que busca passagens deve, ao invés de preencher datas específicas para a viagem, clicar no calendário e colocar “Mês inteiro” como opção no site. Ele será então encaminhado a outra página com o calendário ou gráfico dos melhores preços em cada dia do mês escolhido. Depois disso, é só escolher as datas da viagem e fazer a reserva diretamente com a companhia aérea ou agência de viagens.