Os melhores seguros residenciais, segundo a Proteste

São Paulo – O seguro residencial é um dos mais baratos do mercado e tem o maior índice de satisfação entre consumidores. Porém, os preços variam mais de 80%, conforme a cobertura e a seguradora, segundo uma pesquisa da associação de consumidores Proteste.

O estudo elegeu os seguros residenciais com melhor custo-benefício, depois de avaliar 288 apólices para casas e apartamentos, de nove seguradoras. Os melhores avaliados foram os produtos da Tokio Marine e da Bradesco, para casas, e da SulAmérica, para apartamentos.

Os preços das apólices com melhor custo-benefício variam de 58 reais a 82 reais por ano, para apartamentos, e de 86 reais a 145 reais por ano, para casas, conforme o valor segurado.

Além de proteger de incêndios, raios e explosões, danos elétricos e acidentes naturais, algumas apólices incluem benefícios assistenciais, como serviços de bombeiro hidráulico, desentupidor, eletricista e técnico em reparos de eletrodomésticos.

Para saber se um seguro vale a pena, a Proteste aconselha buscar ajuda de um corretor e pesquisar o que cada cobertura inclui e exclui, além do preço.

O levantamento da associação considerou apenas a cobertura para o prédio. Essa modalidade cobre exclusivamente os danos ocorridos na estrutura da construção, como paredes e instalações hidráulicas. Outros seguros cobrem somente os pertences dentro do imóvel, como móveis e eletrodomésticos, ou o prédio mais os pertences.

A Proteste analisou preços para quatro valores de coberturas: 50 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais e 200 mil reais. O estudo buscou, ainda, preços para quatro cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife.

A seguir, confira os seguros residenciais com o melhor custo-benefício e seus preços, segundo a Proteste:

Para casas

Valor de cobertura Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Recife R$ 50 mil Tokio Marine, residencial premiado, R$ 123,28 Bradesco, residencial, R$ 86,58 Bradesco, residencial, R$ 86,20 Tokio Marine, residencial premiado, R$ 127,26 R$ 100 mil Tokio Marine, residencial premiado, R$ 100,02 Tokio Marine, residencial premiado, R$ 100,02 Bradesco, residencial, R$ 145,00 Tokio Marine, residencial premiado, R$ 100,02 R$ 150 mil Tokio Marine, residencial premiado, R$ 113,64 Tokio Marine, residencial premiado, R$ 113,64 Bradesco, residencial, R$ 109,87 Tokio Marine, residencial premiado, R$ 113,64 R$ 200 mil Tokio Marine, residencial premiado, R$ 127,26 Tokio Marine, residencial premiado, R$ 127,26 Bradesco, residencial, R$ 121,70 Tokio Marine, residencial premiado, R$ 127,26

Para apartamentos

Valor de cobertura Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Recife R$ 50 mil SulAmérica, residencial, R$ 60,06 SulAmérica, residencial, R$ 60,12 SulAmérica, residencial, R$ 65,16 SulAmérica, residencial, R$ 58,87 R$ 100 mil SulAmérica, residencial, R$ 63,77 SulAmérica, residencial, R$ 63,77 SulAmérica, residencial, R$ 70,24 SulAmérica, residencial, R$ 63,77 R$ 150 mil SulAmérica, residencial, R$ 67,83 SulAmérica, residencial, R$ 67,83 SulAmérica, residencial, R$ 75,36 SulAmérica, residencial, R$ 67,83 R$ 200 mil SulAmérica, residencial, R$ 73,97 SulAmérica, residencial, R$ 73,97 SulAmérica, residencial, R$ 82,67 SulAmérica, residencial, R$ 73,97

O que as coberturas incluem

O estudo da Proteste observou se os seguros incluem as coberturas básicas: incêndio, raio, explosão, danos elétricos, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo.

Também verificou se os seguros abrangem algumas coberturas adicionais julgadas importantes pela associação: responsabilidade civil familiar (quando o segurado causa danos a terceiros), queda de aeronaves e impacto de veículos, perda e pagamento de aluguel, roubo, quebra de vidros, danos morais e escritório na residência.

A pesquisa também analisou as exclusões: roubo de bicicleta, tumultos, greves, pagamento de condomínio por conta de desemprego, joias e obras de arte.

A seguir, confira as seguradoras que oferecem as coberturas mais completas, segundo a Proteste. A associação deu uma nota de 0 a 5 para cada cobertura.

Seguradora Avaliação final Incêndio, raio e explosão Danos elétricos Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo Responsabilidade civil familiar Queda de aeronaves e impacto de veículos Perda e pagamento de aluguel Roubo Quebra de vidros Danos morais Escritório na residência HDI/HDI em casa 79 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 Tokio/Residencial premiado 79 5 4 4 5 5 5 5 5 0 4 Porto Seguro/Residencial habitual 77 5 4 4 5 4 5 5 5 5 0 Sul America/Residencial 75 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 Liberty/Residencial 74 5 5 5 5 3 0 5 5 0 0 Bradesco/Residencial 72 5 4 4 5 4 5 5 5 0 0 Sompo/Residencial 68 5 3 3 5 4 5 5 3 5 0 Zurich/Residencial 65 3 3 3 5 5 5 5 5 5 0 Mapfre/Residencial multiflex 56 4 3 5 5 0 5 5 5 0 0

Como o seguro calcula o valor de cobertura

Diferente do seguro de carro, por exemplo, que calcula o valor de cobertura com base no preço do veículo, o seguro residencial determina o valor segurado em cima do valor de reconstrução do imóvel, declarado pelo consumidor.

Assim, o valor de cobertura é de aproximadamente 0,4% do valor total de reconstrução do imóvel. Vale lembrar que o valor de reconstrução é diferente do valor de avaliação do bem, em geral, mais alto.

Quando ocorre um sinistro, como um incêndio, por exemplo, o técnico da seguradora emite um laudo que reconhece o custo real de reconstrução do imóvel. Por isso, para receber a indenização, o consumidor deve informar esse valor com precisão.