Os melhores home brokers para investir, segundo os usuários

São Paulo — Os home brokers são plataformas online disponibilizadas pelas corretoras de investimento para você fazer suas aplicações. Cada home broker tem ferramentas próprias que variam de acordo com a tecnologia — a ideia é facilitar e agilizar sua navegação para que você não perca oportunidades de investimento. Mas qual plataforma é a melhor?

O buscador e comparador de investimentos Yubb levantou as melhores avaliações de home brokers do Brasil, segundo os próprios usuários. Numa escala de um a cinco, a Clear ficou com a melhor nota, de 4,18. O segundo lugar também foi ocupado por uma corretora do grupo XP, a Rico, com 3,98.

O Yubb compilou as notas de 10.347 usuários de home brokers entre os dias 1º de janeiro de 2019 e 5 de maio de 2019. Vale ressaltar que as corretoras que têm mais clientes tendem a ter também mais avaliações, o que pode ajudar na colocação do ranking. Veja abaixo a lista dos 5 home brokers mais bem avaliados pelos usuários, segundo o levantamento do Yubb.

Posição Home Broker Nota 1 Clear 4,18 2 Rico 3,98 3 BTG Pactual Digital 3,89 4 modalmais 3,71 5 XP Investimentos 3,55

De todas as categorias de avaliações no ranking de melhores empresas de investimento do Yubb, esta é a categoria com maior destaque para o grupo XP (XP, Rico e Clear). Apesar de instabilidades nos sistemas da Clear, a corretora é a mais bem avaliada na categoria de “home broker”, talvez em razão de a corretora ter sido a grande precursora das isenções de taxas oferecidas para operações em renda variável, segundo o Yubb.

Ainda dentro do universo das corretoras do grupo XP, a Rico aparece bem posicionada em segundo lugar. Apesar de cobrar custos para algumas operações, a Rico se destaca pelos vultuosos investimentos em marketing realizados nos últimos anos, patrocinando desde YouTubers de finanças como Thiago Nigro até jogadores de futebol como Neymar, passando por influenciadores digitais como Evaristo Costa e Whindersson Nunes. Todo esse investimento em marketing pode se traduzir em uma boa percepção a respeito da corretora para operações em renda variável.

Na terceira posição do ranking ficou o home broker do BTG Pactual Digital: cada vez mais atuante no mercado de varejo e de plataformas online de investimentos, o BTG Pactual Digital tem disputado com outras corretoras a liderança em muitos segmentos de investimentos. Isso se deve, segundo o Yubb, à grande experiência e “expertise” no mercado de fundos de investimento e gestão de ativos, o que permitiu que o BTG Pactual Digital construísse uma plataforma de home broker bem avaliada por investidores.

A modalmais, em quarto lugar, tem obtido um grande crescimento nos últimos anos. Com uma estratégia semelhante à adotada por outras corretoras do mercado, a modalmais tem investido pesadamente em YouTubers de finanças. Ela patrocina a maior YouTuber do Brasil do segmento, Nathalia Arcuri, influenciadores e personalidades, como o treinador de vôlei Bernardinho e o ator Bruno Gagliasso. Além disso, a modalmais tem uma forte atuação na comunidade de traders e disputa com “unhas e dentes” o mercado de operadores assíduos do mercado de renda variável.

Já a XP Investimentos ficou na “lanterna” das cinco primeiras posições dos melhores home brokers do Brasil. Com custos de até 18,90 reais por ordem em compra e venda de ações, a XP é vista por muitos como uma corretora demasiadamente “cara” e muito sofisticada, focada em um público de alta renda.