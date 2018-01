Os melhores e piores cartões de crédito para acumular pontos

São Paulo – O Caixa Elo Nanquim é o melhor cartão de crédito para acumular pontos, enquanto os cartões Nacional, Fit, Flex, Free e Light do Santander são os piores cartões para acumular pontos. É o que mostra um levantamento da Proteste, realizado a pedido de EXAME.

No Caixa Elo Nanquim, cada dólar gasto é convertido em 2,3 pontos. Se um consumidor tem o cartão e paga em média 3 mil reais por mês de fatura e quer realizar uma viagem para Nova York, levará cerca de 28 meses para acumular os 60 mil pontos necessários para a viagem, em média. Se quiser realizar a viagem em um ano, precisará gastar mensalmente quase 7 mil reais no cartão de crédito. Esse valor não inclui o custo da anuidade do plástico (800 reais), que, dividido mensalmente, equivale a 66 reais. É necessário ter renda mínima de 15 mil reais para ter acesso ao plástico. No ano passado, a mensalidade cobrada pelo cartão era menor: 600 reais.

Já nos cinco cartões do Santander (os únicos nos quais a conversão dos pontos é baseada em reais, e não em dólares) cada 5 reais gastos na fatura mensal acumulam 1 ponto no cartão. Ou seja, um consumidor com o mesmo perfil do exemplo acima não consegue acumular 60 mil pontos no cartão sem que esses pontos expirems. Para conseguir viajar para Nova York gastando 3 mil reais por mês, seriam necessários 100 meses, enquanto os pontos expiram em 24 meses. Para alcançar o objetivo em dois anos, seria necessário aumentar o valor da fatura para 12,5 mil reais mensais. “Isso é impraticável e não recomendável”, diz Renata Pedro, coordenadora da pesquisa na Proteste.

Dos cinco cartões do Santander, apenas o Free não foi descontinuado pelo banco. Mas a Proteste decidiu mantê-los na pesquisa, pois ainda há clientes do banco que utilizam esses cartões.

A novidade em relação à pesquisa do ano passado é a inclusão de cinco cartões no ranking dos que mais pontuam: Banrisul MasterCard Black, Bradesco Elo Nanquim, Bradesco Prime Elo Nanquim, Porto Seguro MasterCard Black e Porto Seguro Visa Infinite. Todos permitem acumular 2,2 pontos a cada dólar gasto. Contudo, para pontuar no programa de fidelidade dos cartões Porto Seguro, é necessário gastar acima de 6 mil reais por mês no plástico.

Confira nas tabelas a seguir quais cartões garantem as maiores e menores pontuações, segundo a pesquisa da Proteste:

Metodologia

A pesquisa se baseia em dados reunidos pela calculadora de milhas disponível no site da associação de consumidores, que usa informações públicas sobre cada cartão.

O levantamento incluiu 225 plásticos oferecidos pelo Banco do Brasil, Bradesco, Banco Votorantim, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú (Itaucard, Crediard, Diners), American Express, Banco do Brasil, Banco Pan, Porto Seguro e Santander. Um cartão emitido por um banco com duas bandeiras diferentes foi contabilizado como dois cartões, já que o valor da anuidade pode mudar.

Foram considerados os cartões que mais pontuam, ou seja, que oferecem mais de 2,1 pontos a cada 1 dólar gasto em compras. Os cartões de fintechs como Nubank, Banco Inter e Original não foram incluídos na pesquisa porque seus programas de recompensas não convertem pontos em milhas.

O acúmulo de pontos no cartão de crédito é uma forma de adquirir milhas. Para isso, é preciso que o cartão esteja atrelado a um programa de fidelidade, o que permite acumular pontos a cada compra que, no futuro, poderão ser trocados por milhas nos programas de fidelidade específicos das companhias aéreas.

O sistema de milhas é uma métrica usada pelos programas de fidelidade de companhias aéreas que equivale à distância percorrida entre duas cidades. Ou seja, se o número de milhas for suficiente para completa-la, o cliente pode resgatar uma passagem aérea para este trecho.

Porém, como os programas de fidelidade garantem como benefícios não só passagens aéreas, mas também produtos diversos, os bancos e programas de fidelidade utilizam o sistema de pontos.

Valor mínimo de transferência e validade dos pontos

Quanto mais pontos o programa de fidelidade do banco permite acumular a cada dólar em compras no cartão, maior é a possibilidade de o usuário trocá-los por passagens aéreas ao transferi-los para programas de milhagem. Mas é necessário ficar atento a dois grandes limitadores, como forma de evitar que os pontos expirem: a validade dos pontos e o valor mínimo para transferência.

Cada banco tem a sua própria regra para acúmulo de pontos. Ou seja, para cada tipo de cartão existe uma conversão de pontos, prazo de validade da pontuação e um valor mínimo que deve ser acumulado para que seja possível transferi-los para programas de fidelidade, como Smiles e Multiplus.

Nos cartões do banco Pan, por exemplo, só é possível transferir os pontos para um programa de milhagem se o portador possuir 8 mil pontos ou mais, independente de quantas vezes já transferiu. Já para quem possui cartões do banco Itaú, o mínimo é 100 pontos.

O consumidor deve verificar se o banco tem uma parceria com algum dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Nesses casos, ele pode exigir um valor mínimo para transferência de pontos para este programa bem menor do que a média dos outros programas de recompensas.

É o caso de quem tem cartões Itaú e deseja transferir pontos para o TudoAzul: o banco exige apenas 100 pontos para realizar a operação. No Santander, esse valor mínimo de pontos para transferir para o TudoAzul sobe para 15 mil reais.

Na maior parte dos programas de fidelidade, os pontos vencem após dois anos, o que pode não ser suficiente para acumular a pontuação mínima exigida para transferência dos pontos, dependendo do valor gasto mensalmente no plástico.

Deve-se ainda levar em conta o valor da anuidade do cartão. Nos produtos que permitem acumular mais milhas, além desse valor ser geralmente maior, os bancos também costumam exigir que o cliente tenha uma renda mensal mais elevada.

Renata Pedro, coordenadora de pesquisa da Proteste, não recomenda gastar mais no cartão de crédito apenas para conseguir maior quantidade de milhas. “Se não conseguir pagar a fatura, o usuário terá de pagar uma das taxas de juros mais altas do mercado: a do crédito rotativo”.

Na comparação com a última pesquisa feita pela Proteste, os cartões Votorantim e Caixa passaram agora a aceitar transferências de pontos para o programa de fidelidade da Avianca, o Amigo. Cartões Pan passaram a ter valor mínimo de transferência para Smiles e Multiplus e, cartões Credicard, para Smiles.

Veja abaixo os valores mínimos exigidos pelos bancos para transferência de pontos para programas de milhagem:

Pontuação Mínima necessária para transferência dos pontos para os programas de milhagens

Smiles Multiplus Amigo TudoAzul Cartões Banco Votorantim 15 mil 15 mil 10 mil 2,5 mil Cartões Banrisul 15 mil 10 mil Não transfere 5 mil Cartões Bradesco (Programa Livelo) 5 mil 20 mil 1 mil 1 mil Cartões Caixa (Internacional, Gold, Mais, Platinum e Grafite) 5 mil 20 mil 4 mil 5 mil Cartões Caixa (Black, infinite e Nanquim) 4 mil 20 mil 4 mil 4 mil Cartões Credicard 10 mil 10 mil Não transfere 100 Cartões Diners 5 mil 5 mil Não transfere 5 mil Cartões Itau* 20 mil 20 mil Não transfere 100 Cartões Banco do Brasil (Programa Livelo) 5 mil 20 mil 1 mil 1 mil Cartões PAN** 20 mil 20 mil 8 mil 15 mil Cartões Santander 15 mil 30 mil 5 mil 15 mil American Express *** 500 500 100 100

* 1 Ponto nos cartões Personalite, Black e Infinite equivale a 1 ponto Multiplus e 0,8 ponto Multiplus para os demais cartões.

**1 ponto nos cartões Internacional equivale a 0,4 ponto Smiles, Amigo e TudoAzul. 1 ponto nos cartões Gold, Internacional e Platinum equivale a 0,4 ponto Multiplus

***1 Ponto no cartão The Platinum Card, Gold Card e Green equivale a 0,8 ponto Multiplus.