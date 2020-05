Os melhores e os piores investimentos do mês de abril

Os fundos cambiais seguem na liderança no ranking dos melhores investimentos do mês, com rentabilidade positiva de 9,42% no período. O bom desempenho está diretamente relacionado a alta do dólar, que acumula valorização de 4,69% frente ao real. No ano, a moeda americana já subiu 35,51%.

A Bolsa também fechou em forte valorização no mês, com alta acumulada de 10,25%, sendo o melhor resultado mensal desde janeiro de 2019. Com o bom desempenho do índice, os fundos de ações também se destacaram, com alta de mais de 5%.

Um relatório exclusivo realizado pela equipe de analistas da Exame Research, apontou que os gestores de fundos de ações mudaram de estratégia em meio à pandemia de coronavírus (covid-19) e instabilidade política do país. Eles optaram por reduzir à exposição em ações de estatais e ampliar a participação em empresas de telecomunicações, proteína e bancos.

Já entre os piores investimentos do mês estão os títulos do Tesouro. Esse tipo de investimento vem perdendo atratividade à medida que o Banco Central reduz a taxa básica de juros do país, hoje em 3,75% ao ano. Veja tabela abaixo:

Confira o ranking de investimentos de março Variação no mês em % Fundos Cambiais* 9,42 Fundos de Ações Investimento no Exterior* 7,84 Fundos de Ações Livre* 6,48 Fundos de Ações Small Caps* 5,81 Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* 5,12 Fundos de Ações Indexados* 3,33 Fundos Multimercados Livre* 1,48 Fundos de Ações Dividendos* 1,39 Tesouro Prefixado 2021 (LTN) 0,94 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) 0,87 Fundos Renda Fixa Indexados* 0,62 Fundos Multimercados Investimento no Exterior* 0,53 Tesouro Selic 2021 (LFT) 0,34 Tesouro Selic 2023 (LFT) 0,33 Poupança** 0,28 Fundos Renda Fixa Simples* 0,15 Tesouro Prefixado 2023 (LTN) -0,17 Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) -3,52 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) -11,26 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) -15,83 Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) -16,59

Referências

Investimento Em março em (%) Ibovespa Selic*** 0,28 CDI*** 0,28 IPCA 2,92 Dólar comercial R$ 5,47

*Até 30 de abril dado mais atual disponível na Anbima

**Até 29 de março

***O desempenho mensal se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento.

****Projeção da versão mais atual do Boletim Focus do Banco Central

*****Refere-se à prévia da inflação oficial do país, o IPCA (IPCA-15)

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações no mês e nos últimos 12 meses, sem descontar Imposto de Renda.

Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos (longo prazo), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de Imposto de Renda.