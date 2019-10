Os melhores cartões de crédito para acumular milhas

São Paulo – O cartão de crédito é o principal meio utilizado pelo brasileiro para acumular milhas de viagem. Segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, 89,4% dos pontos obtidos nos programas foram obtidos desta forma no segundo trimestre deste ano.

Um levantamento realizado pela MaxMilhas, plataforma de venda e compra de passagens aéreas, apontou os cartões de crédito que mais acumulam milhas. No topo da lista está o cartão Itaú Personalité Multiplus Visa Infinite, com o acúmulo de 2,5 pontos por dólar, mais do que o dobro de outros cartões, que é de um ponto para um dólar. Vale destacar que a anuidade deste cartão é de 1.200 reais. Essa é uma das características dos cartões que geram mais milhas, eles têm a anuidade mais alta e validade de milhas maior.

Em segundo lugar está o cartão Caixa Elo Nanquim, que tem anuidade de 800 reais e acúmulo de pontos de 2,3 por dólar, seguido pelo Porto Seguro Visa Infinite, com acúmulo de 2 a 2,2 pontos por dólar. Veja lista completa abaixo:

Cartões

1- Itaú Personalité Multiplus Visa Infinite: com anuidade de 1.200 reais, o acúmulo é de 2,5 pontos por dólar. O cartão já tem a bandeira Multiplus, o que significa que o acúmulo de milhas é automático, sem necessidade de conversão para o programa da Latam. Além de seis cartões adicionais grátis, LoungeKey grátis e ilimitado e os pontos nunca expiram.

2- Caixa Elo Nanquim: com anuidade de 800 reais, este cartão acumula 2,3 pontos por dólar. Mas o acesso ao LoungeKey é limitado: só duas entradas gratuitas por ano. Em compensação, dispõe de chip de viagem, com 2GB de internet, para ficar conectado e postar fotos dos passeios.

3-Porto Seguro Visa Infinite: anuidade de 1.200 reais e acúmulo de 2 a 2,2 pontos por dólar. Significa mais que o dobro de um cartão normal, com acúmulo de um para um. Tanto Priority Pass quanto LoungeKey estão inclusos na anuidade, assim como seguro-viagem. Quanto mais comprar, menor a anuidade. Porém, é importante lembrar que se o cliente consumir mais do que pode pagar, perde a vantagem.

4- Sicredi Mastercard Black: exclusivo para clientes associados das cooperativas Sicredi, esse cartão tem acúmulo de 2 pontos por dólar e anuidade de 750 reais. LoungeKey gratuito e ilimitado, assim como seguro-viagem.

5- Santander Advantage Mastercard Black: acumulando 2 pontos por dólar gasto, este cartão dá quatro acessos ao LoungeKey por ano e seguro-viagem. A anuidade é de 990 reais, com resgate diferenciado em compras nos Estados Unidos. O cliente desse cartão ainda participa de promoções organizadas pelo banco.

6- Ourocard Mastercard Smiles Platinum: com a anuidade de 504 reais, esse cartão acumula 2 pontos por dólar, que vão direto para o programa Smiles, da GOL. A bandeira permite check-in prioritário, parcelamento de passagens em até 12 vezes e seguro-viagem. Ainda tem despacho de bagagem gratuito no primeiro voo.