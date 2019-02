Os melhores bancos, corretoras e fintechs para investir, segundo usuários

São Paulo – Bancos grandes e médios, corretoras e fintechs nunca disputaram tanto o seu dinheiro. Há cada vez mais opções de empresas para investir, empenhadas em democratizar o acesso a investimentos que antes eram restritos a ricos. Para ajudar a escolher, o site buscador de investimentos Yubb levantou as melhores empresas de investimentos, com base nas avaliações de mais de 8 mil usuários.

Na opinião de investidores, o Santander e o Itaú são os melhores bancos grandes para investir, e o Daycoval e o Banco Inter, os melhores bancos médios. Entre as corretoras e distribuidoras, a Órama Investimentos e a Mirae Corretora são as preferidas dos usuários. Entre as fintechs, empresas de tecnologia do setor financeiro, o robô de investimentos Magnetis e a empresa de investimentos de financeiras PoupaBrasil lideram o ranking.

Para chegar ao resultado, o Yubb fez uma média das avaliações dos usuários do guia “Melhores Empresas de Investimentos”, no ar desde novembro. Os investidores deram nota de até cinco para oito critérios. Entre eles, a facilidade em abrir uma conta, usar a plataforma e fazer um investimento, além da qualidade do atendimento, da rentabilidade dos investimentos e das taxas cobradas.

Bancos grandes

Foram avaliados seis bancos. Em primeiro lugar, o banco Santander tem investido bastante em um posicionamento mais inovador, inclusive com o lançamento da plataforma de investimentos Pi. Por enquanto, o acesso é restrito a quem se cadastrar no site Seja um Pioneiro. Por sua vez, banco Itaú, em segundo lugar, tem feito uma grande campanha por meio da plataforma Investimento 360, em uma tentativa de conter o avanço das plataformas de investimento.

Posição Instituição Nota média 1º Santander 3,13 2º Itaú 2,96 3º Banco do Brasil 2,73 4º Bradesco 2,51 5º Caixa Econômica Federal 2,38

Bancos médios

Foram avaliados 15 bancos. Na dianteira, o banco Daycoval está longe de ser o que mais investe em marketing, mas é o mais sólido da lista. É a prova de que marketing não é tudo quando se fala em investimentos.

Posição Instituição Nota média 1º Daycoval 4,44 2º Banco Inter 4,33 3º BMG Invest 4,27 4º BTG Pactual Digital 4,23 5º Sofisa Direto 4,21

Corretoras e distribuidoras

Foram avaliadas 27 corretoras e distribuidoras. As corretoras que mais investem em marketing, como XP, Guide e Modalmais, ficaram de fora das cinco maiores avaliações. As plataformas de investimento Mirae, Toro e Ativa são menores e menos conhecidas que a Órama e a Easynvest, mas, mesmo assim, tiveram ótimas avaliações.

Posição Instituição Nota média 1º Órama Investimentos 4,29 2º Mirae Corretora 4,23 3º Toro Investimentos 4,23 4º Ativa Investimentos 4,21 5º Easynvest 4,13

Fintechs

Foram avaliadas 19 fintechs. O destaque é dos robôs de investimento, Magnetis, Warren e Monetus, famosos por atendimento, usabilidade, rentabilidade e design diferenciado. Em segundo lugar, o PoupaBrasil tem avançado na estratégia de ser um relevante canal de tecnologia de captação das financeiras. O Nubank aparece bem posicionado, mas faltam produtos de investimento. O Nubank só tem a Nuconta, que investe o dinheiro parado na conta no Tesouro Direto.