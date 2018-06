Os hotéis e companhias aéreas mais baratos para viajar com crianças

São Paulo – Quem tem filhos pequenos sabe que às vezes é difícil encontrar um destino para viajar nas férias que atenda a todas as necessidades de uma família. A equação envolve encontrar um lugar preparado para receber crianças, que permita que os adultos também relaxem e, ainda, que caiba no bolso.

A pedido do site EXAME, o buscador de viagens Kayak levantou uma lista de hotéis com bom custo-benefício e estrutura especial para receber crianças. Os hotéis ficam em destinos que oferecem opções de atividades para filhos pequenos.

Alguns estabelecimentos dão desconto ou isentam tarifas para hospedar bebês e crianças. Cada hotel impõe suas regras e as normas mudam conforme a época ou a promoção da temporada, como explica Eduardo Fleury, líder de operações do Kayak no Brasil.

“Alguns hotéis não aceitam crianças. Por outro lado, hospedagens receptivas que oferecem estrutura para filhos pequenos podem cobrar mais caro. É preciso pesquisar”, orienta. Em geral, resorts são mais indicados para viajar com crianças, porque já incluem as refeições e atividades no preço da diária.

A seguir, confira uma lista de hotéis com bom custo-benefício e estrutura especial para receber crianças, indicados pelo site Kayak:

Hotel Destino Preço médio da diária em julho Sandri Palace Hotel Beto Carrero World, em Penha (SC) R$ 200 Plaza Blumenau Hotel Parque Aquático de Cascanéia, em Gaspar (SC) R$ 242 Noumi Plaza Hotel Hopi Hari, em Vinhedo (SP) R$ 272 Pousada Blumenberg Canela (RS) R$ 312 San Martin Resort & Spa Foz do Iguaçu (PR) R$ 383 Mercure Camboriú Hotel Parque Unipraias, em Balneário Camboriú (SC) R$ 400 Ecologic Ville Resort Hot Park, em Rio Quente (GO) R$ 407 Beach Park Oceani Aquiráz (CE) R$ 481 Hotel Alpestre Gramado (RS) R$ 599 Sheraton Grand Rio Hotel & Resort Rio de Janeiro (RJ) R$ 712

Passagens aéreas para crianças

Para viajar de avião para destinos nacionais nas férias escolares, o ideal é comprar a passagem com, no mínimo, dois meses de antecedência. Se não, o Kayak recomenda viajar de carro ou esticar um feriado em vez de voar na alta temporada das férias.

Nas companhias aéreas, as regras de cobrança mudam de uma empresa para outra e, por isso, nem sempre a passagem mais barata é também a mais em conta para crianças.

A maioria das companhias não cobra para bebês com menos de 2 anos viajarem no colo dos pais em voos nacionais.

Para crianças com idades entre 2 e 11 anos, as companhias oferecem desconto de até 30% no valor da passagem. No entanto, em algumas empresas, crianças pagam o valor total, conforme o perfil da tarifa. A partir dos 12 anos, adolescentes pagam o valor integral da passagem.

Para crianças viajarem desacompanhadas dos responsáveis, a assistência da companhia custa entre 149 reais e 200 reais, de acordo com a empresa.

A seguir, confira quanto cada companhia aérea cobra para viajar com crianças de até 12 anos.

Avianca

Bebês com menos de 2 anos: Pagam 10 reais por trecho, não importa o perfil da tarifa da passagem aérea, e devem viajar no colo dos pais.

Crianças com idades entre 2 e 11 anos: Têm desconto de 25% em todas as passagens aéreas da companhia.

Assistência para menores desacompanhados: Custa 159 reais por trecho para voos nacionais. Para voos que partem dos Estados Unidos ou para o país, a taxa custa 120 dólares por trecho. Para voos que partem da América Latina ou para cidades latinas, a tarifa é de 100 dólares por trecho.

Azul

Bebês com menos de 2 anos: Não pagam para viajar no colo dos pais. Para voar em assentos com cadeirinha especial, as regras de cobrança são as mesmas para bebês e crianças mais velhas. Em voos internacionais para Orlando, Miami e Lisboa, pagam 10% do valor da passagem aérea, para viajar no colo ou no berço.

Crianças com idades entre 2 e 11 anos: Têm desconto de, no máximo, 25% nas passagens aéreas da companhia, conforme o perfil da tarifa. O desconto varia conforme a sazonalidade, o trecho, o período de viagem, a demanda e a antecedência da compra. Algumas tarifas não dão desconto para crianças. Em voos internacionais para Orlando, Miami e Lisboa, têm desconto de 25% na cabine econômica e pagam a passagem inteira na cabine executiva, para viajar em cadeirinha especial no assento.

Assistência para menores desacompanhados: Custa 200 reais por trecho para voos nacionais e 70 dólares por trecho para voos internacionais.

Gol

Bebês com menos de 2 anos: Não pagam para viajar no colo dos pais. Em voos internacionais, pagam 10% do valor da passagem aérea para viajar no colo.

Crianças com idades entre 2 e 11 anos: Têm desconto de 25% nas passagens aéreas da companhia, mas o desconto não é válido para tarifas da categoria Promo e varia conforme a sazonalidade.

Assistência para menores desacompanhados: Custa 149 reais por trecho para voos nacionais e 110 dólares por trecho para voos internacionais.

Latam

Bebês com menos de 2 anos: Não pagam para viajar no colo do pais. Em voos internacionais, pagam 10% do valor da passagem aérea para viajar no colo na classe econômica e o valor integral para viajar na cadeirinha na classe Premium.

Crianças com idades entre 2 e 11 anos: Têm desconto de, no máximo, 30% nos voos nacionais, conforme o perfil da tarifa. Algumas tarifas não dão desconto para crianças. Nos voos internacionais, crianças ganham entre 10% e 25% de desconto na classe econômica, conforme a tarifa, e pagam valor integral na classe Premium.

Assistência para menores desacompanhados: Custa 149 reais por trecho para voos nacionais e entre 30 e 150 dólares por trecho para voos internacionais, conforme o destino.