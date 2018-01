Os fundos multimercados que mais renderam em 2017

Os fundos multimercados conseguiram se destacar no ano passado, apesar de toda a instabilidade dos mercados locais e internacionais. Depois da euforia do começo do ano e do furacão provocado pelas denúncias de Joesley Batista em maio que quase derrubaram o presidente Michel Temer, alguns gestores conseguiram navegar bem pela queda dos juros, pela alta da bolsa e pela relativa estabilidade do dólar e conseguiram ganhos bem acima do juro do CDI, de 9,93% em 2017.

E alguns conseguiram excelentes rentabilidades, em especial os que apostaram mais em ações ao longo do ano. Caso do Safari Fundo de Cotas Multimercado da Safari Capital Gestão de Recursos, que obteve retorno de 27,61%. Alguns nomes tradicionais, porém, tropeçaram em 2017, caso dos fundos multimercados CSHG Verde, da Verde Asset, de Luís Stuhlberger, e do Gávea Macro, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga. O levantamento foi feito com a ferramenta de fundos da Economatica.

O fundo Safari é um multimercado voltado para ações e foi criado em maio de 2016. Tem portanto menos de dois anos, mas já acumula desde a criação 57,05% de rendimento, ou 282% do CDI. Seu patrimônio ainda é modesto, R$ 123 milhões, boa parte captados no ano passado, e conta com 306 cotistas.

Mas é um fundo de maior risco, com volatilidade (Value at Risk, ou VaR, que indica a perda máxima estimada para determinado período) de 14,61% ao ano. A gestora foi criada em 2015 e é comandada pelos veteranos Marcelo Cavalheiro, ex-Banco Francês e Brasileiro, Real, Síntese Corretora e Hedging Griffo, e por Elson Yassuda, ex-Banco Patente e também ex-Hedging Griffo.

Outro multimercado de destaque é o Ibiúna Long Biased, outro multimercado focado em ações, e que acumulou 26,04% de retorno no ano passado. A gestora Ibiúna é comandada por dois ex-diretores do Banco Central (BC), Rodrigo Azevedo e Mário Torós.

Mais dois fundos da casa aparecem entre os mais rentáveis do ano, o Ibiúna Hedge STH e o Ibiúna Hedge, menos concentrados em ações, mas com ganhos de 21,48% e 14,12% respectivamente. A diferença de rentabilidade reflete também o risco de cada fundo: o Hedge STH tem VaR de 14% e o Hedge, de 7%.

Olhando um período mais longo, de dois anos, os destaques entre os mais rentáveis do ano passado são o Pacífico Long Bias, com 67,67% (20,96% no ano passado) e o Kapitalo Zeta, com 61,98% (19,90% em 2017).

Ainda falando de ex-diretores do Banco Central, o Mauá Macro, da Mauá Investimentos, de Luiz Fernando Figueiredo, fechou o ano passado com ganho de 16,38%, acumulando em dois anos 50,37%.

Abaixo, os fundos mais rentáveis no ano passado:

Nome Gestora Cotistas Patrimônio 2017 Dezembro 2 anos Volatilidade Safari Fc FI Mult II Safari Capital 306 123.123 27,61 4,48 – 14,61 Ibiuna Long Biased Ibiuna 360 120.244 26,04 2,51 44,43 14,98 Jgp Equity Explorer Jgp Ltda 326 836.351 24,96 5,79 55,99 13,18 Bahia Am Marau Bahia Asset Man. 16.6 2.266.757 22,72 1,39 42,38 7,17 Solana Absolutto Solana Gestora 1.317 78.158 21,78 1,29 50,65 15,72 Ibiuna Hedge STH Ibiuna 456 1.302.659 21,48 2,50 40,78 14,56 Pacifico Lb Pacifico Gestao 473 212.726 20,96 2,47 67,67 11,34 BTG Pactual Discovery BTG Pactual 4.597 739.9 19,99 1,33 33,60 3,86 Kapitalo Zeta Kapitalo 250 1.128.009 19,90 -0,04 61,98 11,59 Absolute Vertex Absolute 285 528.242 19,46 2,45 36,19 11,12 Xp Long Biased 30 Xp Gestao 15.587 725.019 19,41 4,49 – 17,33 Xp Gold FI Mult Xp Gestao 2.374 63.521 19,22 2,19 38,80 10,39 Caixa FI Ouro Mult LP Caixa 656 25.335 18,56 1,60 39,35 9,72 BTG Pac Mult Adv. Plus BTG Pactual 1.164 125.33 17,73 1,64 37,03 3,70 Jgp Strategy Jgp Ltda 198 1.138.017 17,20 0,70 35,92 3,78 Spx Nimitz Feeder Spx Gestao 731 3.104.341 16,45 1,54 39,13 4,43 Maua Macro Maua Investim. 8.138 1.158.068 16,38 1,15 50,37 12,22 Votorantim Viggen Votorantim Asset 227 93.046 16,34 1,53 – 4,60 Pacifico Macro Pacifico Gestao 313 111.159 16,24 1,21 42,64 7,60 Brad Prime Allocation Bradesco Asset 1.178 103.919 15,76 0,71 29,83 3,22 Kapitalo Koppa Kapitalo 140 115.131 15,61 0,21 40,68 6,71 Apex Equity Hedge Apex Capital 134 278.745 15,39 1,21 31,30 4,28 Itau Managed Portfolio 3 Itau Dtvm 2.762 4.902.086 15,28 1,43 37,85 6,99 Adam Macro II Adamcapital 2.491 2.905.536 15,17 0,27 – 8,94 Visia Zarathustra Zeitgeist Tech 274 50.656 15,13 1,98 39,03 21,67 Quantitas Arbitragem Quantitas Asset 145 199.092 14,79 0,39 42,16 9,54 Xp Macro Xp Gestao 30.488 1.517.077 14,76 1,10 – 5,79 Garde D Artagnan Garde Asset 1.114 3.498.716 14,64 1,15 35,27 4,60 Safra Galileo Alocacao J Safra Asset 181 1.636.624 14,63 2,29 36,11 7,92 BTG Pactual Tof BTG Pactual 104 73.827 14,61 0,57 – 6,05 Itau Mult Hedge Fund 30 Itau Dtvm 3.48 3.788.439 14,28 0,92 38,52 6,09 Kadima II FICFI Mult Kadima Asset 489 115.299 14,22 -0,12 26,41 4,85 BB Mult Global Innovation BB Dtvm 446 129.118 14,21 0,16 25,10 1,39 Canvas Enduro III Fc FI Canvas Capital 771 75.972 14,19 1,62 37,93 9,12 Bradesco Prime FICFI Bradesco Asset 2.241 168.559 14,17 1,13 28,46 3,11 Ibiuna Hedge Ibiuna 898 337.06 14,12 1,49 29,93 7,09

Grandes gestores têm ganhos; Verde e Gávea perdem do CDI

Mesmo os grandes gestores de multimercados conseguiram fechar o ano bem acima do CDI de 9,93%. Olhando os 20 fundos com patrimônio acima de R$ 1,250 bilhão, apenas dois ficaram abaixo do referencial da renda fixa. Um deles, justamente o maior fundo do mercado, o CSHG Verde, da Verde Asset Management de Luís Stuhlberger.

A carteira que aparece na tabela é a mais antiga, de 1997, mas há diversas outras com nomes parecidos que seguem a mesma estratégia e reúnem mais de R$ 10 bilhões de patrimônio. Neste ano, o Verde conseguiu um ganho de 5,25%, ou 52,87% do CDI. Em dois anos, o ganho ficou em 21,71%, ou 85,7% do CDI do período, de 25,31%.

Já o Gávea Macro, da Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, fechou o ano com ganho de 6,22% e 23,81% em dois anos, 62,63% e 94% do CDI, respectivamente.

Nome Gestora Cotistas Patrimônio Em 2017 Dezembro 2 anos VaR Bahia Am Marau Bahia Am R. Var. 16.6 2.266.757 22,72 1,39 42,38 7,17 Ibiuna Hedge STH Ibiuna 456 1.302.659 21,48 2,50 40,78 14,56 Spx Nimitz Feeder FIC Mult Spx Gestao 731 3.104.341 16,45 1,54 39,13 4,43 Adam Macro II Fc FI Mult Adamcapital 2.491 2.905.536 15,17 0,27 ? 8,94 Xp Macro FI Mult Xp Gestao 30.488 1.517.077 14,76 1,10 ? 5,79 Garde D Artagnan FICFI Garde Asset 1.114 3.498.716 14,64 1,15 35,27 4,60 Itau Mult Hedge Fund 30 Itau Dtvm 3.48 3.788.439 14,28 0,92 38,52 6,09 Canvas Enduro 30 CSHG Canvas Capital 943 1.540.944 13,97 1,51 29,91 8,54 Safra Galileo Special J Safra Asset 14.597 2.537.840 13,74 2,23 33,74 7,76 Itau Per Selecao Multif. Itau Dtvm 49.83 3.407.736 13,56 0,86 33,00 5,68 Safra Faraday Fc FI J Safra Asset 1.517 1.969.486 13,40 1,17 ? 4,74 Safra Mix I FICFI Mult J Safra Asset 714 1.631.362 13,17 1,98 32,45 5,73 Bradesco H LP Macro Bradesco Asset 14.41 2.494.334 12,77 0,97 33,12 2,47 Safra Absoluto 30 J Safra Asset 7.489 2.833.907 11,91 1,50 29,74 4,57 BB LP Dinamico Private BB Dtvm S.A 3.119 1.478.540 11,41 0,59 27,23 2,33 Safra Carteira Premium J Safra Asset 1.455 1.633.939 11,06 0,92 27,64 1,44 CSHG Top 30 Fc FI Mult CSHG 3.256 2.176.997 10,47 0,88 27,35 5,20 Itau Hedge Mult FI Itau Unibanco 1.93 1.571.661 9,97 0,57 30,26 3,42 Gavea Macro Gavea Investimentos 1.084 1.689.528 6,22 0,68 23,81 4,30 CSHG Verde Verde Asset Man. 1.426 1.263.155 5,25 0,41 21,71 4,26

Fonte: Economatica

Este conteúdo foi originalmente publicado na Arena do Pavini.