Os fundos de multimercado que renderam mais do que o CDI

São Paulo – Um levantamento realizados pela consultoria de informações financeiras Economatica apontou os 27 fundos de multimercado que tiveram desempenho superior ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário ) nos últimos seis anos.

O fundo com melhor performance no período analisado (de 31 de dezembro de 2012 até 31 de dezembro de 2019) é o Bahia Am Marau Fc de FI Mult com 149,49% de prêmio sobre o CDI em média por ano. No acumulado dos anos, o desempenho é de 173,38%. Esse fundo tem patrimônio de 5 bilhões de reais de patrimônio.

Entre os 27 fundos, cinco fundos são do Safra Asset, três do Credit Suisse, três do BB Dtvm S.A, dois do Opportunity, dois do Bahia Am Renda Variável e outros 12 gestores com um fundo cada um. Do total, 13 fundos da amostra são multimercados livre, sete Macro, quatro L&S Direcional, dois trading e um juros e moedas.

O estudo considerou todos os os fundos multimercado conforme classificação da Anbima (Associação Brasileira das entidades dos Mercado Financeiro e de Capitais). A consultoria considerou apenas fundos com histórico de 31 de dezembro de 2012 até 31 dezembro de 2019, fundos que entraram no mercado após essa data não fazem parte do levantamento. Além disso, para participar da amostra é necessário ter mais de 500 cotistas no dia 31 de dezembro de 2019, não ser um fundo exclusivo e não ser fundo de crédito privado. Veja tabela abaixo:

Fundo Gestora Prêmio x CDI de 31 de dez. de 2012 a 31 de dez. de 2019 Bahia Am Marau Fc de Fi mult Bahia Asset 173,38% Polo Macro Fi mult Polo Capital 157,80% SPX Nimitz Feeder FIC mul SPX Capital 153,08% CSHG All Spx Nimitz FC FI mult Credit Suisse 152,82% Manager Spx Nimitz FIC FI mult Safra Asset 152,22% Kapitalo Kappa fin fic de fi mult Kapitalo 148,66% Az Quest Total Return fc fi mult AZ Quest 146,48% Navi Long Short Fc de fi mult Navi Capital 145,01% Safra Mix 15 Fic Fi mult Safra Asset 142,38% Safra Mix 30 Fic Fi mult Safra Asset 142,24% Arx extra fic fi mult ARX Investimentos 141,86% Opportunity total fic fi mult Opportunity 140,96% Itaú Equity Hedge multimercado ficfi Itaú Unibanco 136,92% Bahia Am Fic de Fi Mult Bahia Asset 128,25% Artesanal Fc FI mult Artesanal Investimentos 122,56% CSHG Top 30 Fc FI Mult, Credit Suisse 122,47% Opportunity Market Fc Fi Mult Opportunity 121,59% CSHG Top Fc FI Mult Credit Suisse 121,16% Safra Absoluto 30 fic fi mult Safra Asset 119,43% Kadima II Fic Fi mult Kadima Asset 116,44% BB Multimercado LP Dinamico Plus Private FC Fi BB DTVM 115,17% Safra high yield fic fi multimercado Safra Asset 112,99% Novus capital institucional fic fi mult Novus Capital 112,09% BB Mult LP Arbitragem Fc BB DTVM 111,27% Sul America Endurance fi mult Sul America Invest 110,41% Bb Mult Dinamico lp fc BB DTVM 110,08% DLM Hedge conservador fi mult DLM Investa 104,22%

Veja em quanto cada fundo superou o CDI por triênio: