Os fundos de ações que renderam até 74% em 2017

O Índice Bovespa fechou 2017 com alta de 26,9%. Mas ele é apenas um referencial, um índice formado pelos principais papéis da bolsa por valor de mercado e volume negociado. Para o investidor, o que interessa mesmo é o desempenho de suas ações ou do fundo em que aplica. E vários gestores conseguiram superar de longe o Ibovespa. Estudo feito pelo Portal do Pavini com a ferramenta de fundos da Economática mostra que 58 fundos de 157 carteiras com patrimônio acima de R$ 50 milhões e mais de 50 investidores ultrapassaram o ganho do Ibovespa.

O destaque são os fundos Small Caps, de empresas de menor presença da bolsa, mas há muitos casos de fundos de Valor ou Crescimento, carteiras em que o gestor tem liberdade para procurar oportunidades no mercado usando os conceitos de Benjamin Graham e Warren Buffett, de buscar empresas cujo potencial é despercebido pelo mercado, com alto potencial de crescimento, diferenciais competitivos e um preço bem abaixo do justo para compensar os riscos.

Fundo de BDR lidera, mas com alto risco

O maior ganho, porém, é de um fundo de Brazilian Depositary Receipts (BDR), como são chamados os recibos de ações estrangeiras negociadas na bolsa brasileira. O Alasca Black FIC BDR II, segundo a gestora Alaska Asset Management, ganhou com ações, mas também com derivativos de juros. Graças a isso, conseguiu um ganho de 74,62% em 2017 e impressionantes 300% em dois anos. Mas é preciso olhar com cuidado para esse fundo. Sua volatilidade (Value at Risk, ou perda potencial) é de também impressionantes 44,65%, ou seja, o fundo pode perder isso durante um ano. Tanto que, nos últimos 12 meses, o fundo apresentou retorno máximo de 24% em um mês e perda máxima de 15,8% em outro. Ou seja, é um fundo para quem tem coração forte.

Carteira de valor diversificada

Outra carteira também apresentou ganho de 74% no ano passado, o GTI Dimona, da GTI Administração de Recursos. Em dois anos, o fundo, que é uma carteira de Valor, apresenta ganho de 231,69% e com uma volatilidade mais razoável, de 17,56% ao ano, até menor que as de outros fundos com desempenho menor, o que pode ser explicado por sua maior diversificação para um fundo dessa estratégia. A carteira tinha em setembro, último dado disponível, 12,76% em Guararapes ON e 12,27% em Itaúsa PN, 8,10% em Guararapes e mais 17 papéis, além de quatro vendidos (alugados e depois vendidos no mercado).

Os fundos de valor são carteiras de mais longo prazo, que buscam retornos no desempenho das empresas e são menos especulativos, mas costumam ser mais concentrados em poucos papéis. Como é o caso de outro fundo de Valor com ganho expressivo, o Neo Future, da Neo Investimentos. Com 70% no ano e 163% em dois anos, com um VaR de 18,97% ao ano. O fundo tinha em setembro sua carteira concentrada em 82% em ações da CVC Brasil ON e 19% em Ânima ON, além de alguns papéis vendidos.

Os fundos livres, como o Alaska ou o Real Investor, podem misturar várias estratégias, como Valor, travas no mercado futuro, arbitragens entre ações de um determinado setor ou derivativos, como opções ou operações a termo ou ainda aplicações em BDRs de empresas estrangeiras ou em ações diretamente no exterior. Nesse caso, o investidor deve estudar e conhecer bem a política de cada gestor e os riscos que está disposto a correr.

Grandes bancos e Small Caps

Chama a atenção o grande número de fundos Small Caps de grandes bancos na mostra. Alguns são fundos que acompanham o Índice Small Caps da B3, com alguma variação. Tanto que, com exceção do fundo da Caixa, sua rentabilidade está abaixo da do Índice, de 47% no ano passado. É uma das formas que esses grandes gestores, que costumam não ousar muito nas estratégicas, têm para entregar uma rentabilidade maior para os investidores de varejo. Aliás, é também interessante o baixo número de investidores desses fundos de grandes bancos de varejo diante do seu potencial. O maior é o do Banco do Brasil, da BB DTVM, com 6.652 investidores. Um pouco mais do que a gestora independente Alaska tem em seu fundo de BDR.

A explicação é que os grandes bancos não oferecem esses fundos aos seus clientes, mesmo quando seu potencial de ganho é maior, para evitar o risco de frustrações. Basta pensar em qual foi a vez em que seu gerente de investimentos indicou um fundo de ações que não fosse capital protegido ou um Certificado de Operação Estruturada (COE), que funciona da mesma forma. Os fundos diferenciados ficam na prateleira, esperando algum investidor mais experiente descobri-los e pedir para aplicar neles.