Os estabelecimentos e cidades que dão mais cashback, segundo a BeBlue

São Paulo – Os postos de gasolina devolvem mais dinheiro aos consumidores. Só em 2019 esse tipo de estabelecimento distribuiu mais de 5 milhões de reais em cashback, segundo levantamento da Beblue, fintech brasileira de pagamentos.

Em segundo lugar no ranking aparecem os restaurantes, com aproximadamente 1 milhão de reais de cashback distribuído neste ano. Apesar de estar em segundo lugar no ranking de valor distribuído, os restaurantes são os que dão, em média, maior porcentual de cashback, o equivalente a 7,8% do valor da compra.

Já entre as cidades que mais distribuem cashback estão Ribeirão Preto, Santos e Rio Verde, todas localizadas no estado de São Paulo.

O objetivo do cashback é aumentar poder de consumo do consumidor enquanto oferece ao estabelecimento a possibilidade de adquirir mais clientes e fidelizá-los.

Em seu aplicativo a Beblue já devolveu mais de 130 milhões de reais aos seus 3.5 milhões de usuários em 16 mil estabelecimentos comerciais localizados em 10 estados brasileiros. Os dados leventados correspondem ao período de 1º de janeiro de 2019 a 25 de setembro de 2019.

Veja abaixo o levantamento completo da Beblue:

Tipos de estabelecimentos que mais devolvem dinheiro

Categoria Cashback em 2019 Participação Combustível R$ 5,426,735.49 61,30% Restaurantes R$ 1,035,630.82 11,70% Supermercados R$ 911,424.26 10.3% Bares e Lanchonetes R$ 373,867.37 4.2% Conveniência de posto R$ 233,923.47 2.6% Farmácias R$ 98,964.72 1.1% Docerias R$ 71,456.76 0.8% Carros e serviços automotivos R$ 69,422.49 0.8% Sorveterias R$ 62,982.06 0.7% Bem estar e Beleza R$ 44,966.24 0.5%

Tipos de estabelecimento que dão maior porcentagem de cashback

Categoria Cashback médio Restaurantes 7.8% Bares e Lanchonetes 7.6% Sorveterias 6.8% Conveniência de posto 6.6% Carros e serviços automotivos 6.0% Docerias 5.4% Farmácias 4.8% Produtos diversos 4.8% Combustível 2.3% Supermercados 1.0%

As cidades que mais devolvem dinheiro ao consumidor

Cidade Cashback 2019 Ribeirão Preto R$ 793,615.48 Santos R$ 675,485.13 Rio Verde R$ 586,953.02 Uberlândia R$ 469,218.90 Presidente Prudente R$ 433,170.74 Campo Grande R$ 283,505.98 Bragança Paulista R$ 274,468.60 Votuporanga R$ 251,283.19 Franca R$ 246,710.38 Mogi das Cruzes R$ 245,006.27

As cidades com mais estabelecimentos cadastrados

Cidade Número de estabelecimentos Ribeirão Preto 172 São Paulo 136 Rio Verde 105 Campo Grande 91 Santos 87 Belo Horizonte 81 Brasília 73 Uberlândia 72 Curitiba 68 Goiânia 67

Como funciona

A BeBlue é apenas uma das empresas de cashback que operam no mercado. Entre outras empresas que dão esse tipo de recompensa ao consumidor, estão Mooba, Sli, Compra e Volta, Poup, Cashola e Méliuz. Também existem carteiras digitais, como o PicPay, que oferecem o tipo de recompensa, além de cartões de crédito e até aplicativos de delivery, como o iFood.

Cada empresa tem regras próprias, mas atuam de forma semelhante. Algumas oferecem mais opções de lojas parceiras e também podem oferecer maior flexibilidade para uso da recompensa. São dois pontos que devem ser observados pelo consumidor.

Na BeBlue, o app oferece recompensas em compras em lojas físicas com cartões Visa ou Mastercard. Basta escolher a cidade para buscar estabelecimentos parceiros e visualizar promoções. Ao realizar a compra, deve-se informar o CPF para receber parte do dinheiro de volta.

A porcentagem de cashback vai para a conta do comprador quando a transação é realizada. Mas o dinheiro recebido só pode ser usado em novas compras nas lojas cadastradas.