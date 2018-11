São Paulo – O site comparador de preços Zoom levantou os dez produtos com os maiores descontos nesta Black Friday (23). Os preços são até 36% mais baratos. Na lista, estão três celulares, duas máquinas de lavar roupa, três jogos eletrônicos e uma cafeteira.

O valor do desconto foi calculado a partir do menor preço identificado pelo Zoom, nos últimos seis meses, para garantir que de fato o consumidor está fazendo um bom negócio. A diferença entre o maior e o menor preço em oferta hoje, no entanto, beira os 500%.

Confira a seguir a lista dos dez produtos com os maiores descontos nesta Black Friday:

Produto Preço nesta sexta (23) Preço mais alto nos últimos seis meses Preço mais baixo nos últimos seis meses Variação Jogo Shadow of the Tomb Raider PS4 Square Enix R$ 119,00 R$ 325,90 R$ 123 -35,76% Smartphone Multilaser MS50X 16GB 4G Android R$ 259,90 R$ 995,33 R$ 259,90 -35,28% Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Melody 3 R$ 199,90 R$ 399,90 R$ 199,90 -34,51% Lavadora Electrolux 12kg Jet & Clean LAC12 R$ 1.199,00 R$ 2.107,90 R$ 1.199,00 -28,95% Jogo Assassin’s Creed IV: Black Flag PS4 Ubisoft R$ 39,00 R$ 98,90 R$ 39,00 -28,35% Smartphone Multilaser MS80 32GB 4G Android R$ 699,90 R$ 2.137,50 R$ 599,00 -26,81% Smartphone Motorola Moto E E5 Plus XT1924-4 16GB R$ 721,65 R$ 999,00 R$ 699,00 -24,33% Jogo Sniper Elite III PS4 505 Games R$ 39,90 R$ 226,02 R$ 39,90 -24,15% Lavadora Electrolux 13kg Turbo Capacidade LTD13 R$ 1.119,00 R$ 1.599,00 R$ 1.199,00 -23,83% Mochila Dell com Compartimento para Notebook 460-BCFE R$ 145,00 R$ 358 R$ 145,00 -22,26%

Nesta sexta, o Zoom terá uma ferramenta que identifica as melhores ofertas com o selo Black Friday, em tempo real. Os preços dos produtos foram monitorados durante todo o mês de novembro e comparados com os praticados anteriormente. O site também mostra o histórico de preços dos produtos.