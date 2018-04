Os destinos nacionais mais baratos para viajar nos feriados de maio

São Paulo – Passado o feriado de Páscoa, é hora de planejar a viagem nos feriados de maio. Esse planejamento é especialmente necessário para quem está com o orçamento apertado. Isso porque o quanto antes você se decidir pelo destino, maiores são as chances de pagar mais barato por passagens aéreas e hotéis.

Enquanto o feriado do Dia do Trabalho (1º de maio) cairá em uma terça-feira, o feriado de Corpus Christi (31 de maio) será celebrado em uma quinta-feira. Ou seja, ambos os períodos de descanso oferecem a possibilidade de emendar um dia útil e permitem ao viajante realizar viagens mais longas, para outros estados, por exemplo.

Para ajudar o viajante na escolha do destino, um levantamento do Skyscanner mostra as cidades mais econômicas entre as mais populares do país. São seis capitais nas quais é possível pagar, em média, até mil reais em passagens mais diárias de hotéis nos dois períodos: Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília.

A pesquisa foi realizada no site do Skyscanner em abril para passagens aéreas em classe econômica com saída de São Paulo e hospedagem em hotéis três estrelas mais populares encontrados no site. Todas as principais companhias aéreas brasileiras estão contempladas na busca, além de centenas de agências online. Para hospedagem, levou-se em consideração a média dos sete primeiros resultados encontrados.

Entre os destinos selecionados, Curitiba é a opção mais econômica em ambos os feriados. Para o Dia do Trabalho, o pacote sai em torno de 700 reais e, no Corpus Christi, 630 reais. De acordo com o comparador de preços, o mês de maio é um dos períodos mais em conta para quem deseja conhecer o destino. Nesse período, viagens para a cidade ficam cerca de 10% mais baratas do que a média do ano.

Outro destino com bom custo-benefício para viajar no mês, com economia de até 11% em relação à média, é Brasília. O valor do pacote sai por a partir de 780 reais no Dia do Trabalho e por 700 reais no Corpus Christi.

Já viagens para Porto Alegre estão 16% mais baratas do que a média do ano, enquanto para Belo Horizonte elas estão 8% mais em conta e, para o Rio, os valores estão 7% mais baixos.

Confira abaixo a lista dos destinos econômicos para viajar nos feriados de maio:

Curitiba

–

Pontos turísticos populares: Museu Oscar Niemeyer, Jardim Botânico, Ópera de Arame e Parque Barigui

Pacote Dia do Trabalho (28/04 a 01/05) Pacote Corpus Christi (31/05 a 03/06) A partir de R$ 700 A partir de R$ 630

Brasília

–

Pontos turísticos populares: Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Catedral de Brasília e Lago Paranoá

Pontos turísticos próximos da cidade: Chapada dos Veadeiros

Pacote Dia do Trabalho (28/04 a 01/05) Pacote Corpus Christi (31/05 a 03/06) A partir de R$ 700 A partir de R$ 630

Belo Horizonte