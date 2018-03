Os destinos mais baratos para viajar no feriado da Páscoa

São Paulo – Pretende viajar no feriado da Páscoa, mas ainda não escolheu o destino? Levantamento do comparador de preços de passagens aéreas e hotéis Kayak aponta quais cidades oferecem os menores preços para viagens realizadas entre os dias 29 de março e 1º de abril.

Brasília é a opção mais acessível quando se considera um pacote de três diárias em hotel mais o custo de passagens aéreas de ida e volta para um adulto, em média. Viajar para a capital do país no próximo feriado custa 976,20 reais.

Já o destino mais caro é Fortaleza, para o qual o valor de três diárias mais passagens aéreas de ida e volta sobe para 1.454,94 reais, em média.

Viajar na quinta-feira significa pagar mais pelas passagens aéreas em todos os destinos. Além da passagem mais cara, o custo de uma diária adicional torna a viagem ainda mais cara. Em geral, é possível economizar cerca de 200 reais no valor do pacote viajando na sexta.

Veja abaixo os resultados da pesquisa feita pelo Kayak para viajantes de última hora:

Cidade Tarifa média de voo na quinta (29) Tarifa média de voo na sexta (30) Diária média de hotéis Valor do pacote voando na quinta (3 diárias) Valor do pacote voando na sexta (2 diárias) Brasília R$553.50 R$537.52 R$140.90 R$ 976.20 R$819.32 Belo Horizonte R$586.84 R$512.10 R$138.40 R$ 1002.04 R$788.90 Curitiba R$522.32 R$474.46 R$167.28 R$ 1024.16 R$809.02 Salvador R$725.19 R$598.48 R$129.64 R$ 1114.11 R$857.77 Rio de Janeiro R$575.56 R$531.69 R$180.40 R$ 1116.76 R$892.49 Porto Alegre R$704.30 R$610.77 R$149.90 R$ 1.154 R$910.57 São Paulo R$532.75 R$486.60 R$234.00 R$ 1234.75 R$954.59 Navegantes R$844.40 R$697.50 R$161.50 R$ 1328.90 R$1,020.50 Florianópolis R$779.97 R$684.08 R$197.34 R$ 1.371.99 R$1,078.77 Fortaleza R$908.55 R$760.40 R$182.13 R$ 1454.94 R$1,124.66

Metodologia

O levantamento do Kayak foi realizado no dia 1º de março com base nas buscas de voos e hotéis para o período nos meses de janeiro e fevereiro.

A pesquisa considerou apenas as cidades mais procuradas pelos brasileiros no período, diárias em hotéis com 3 ou mais estrelas para um adulto e voos ida e volta na classe econômica com origem em todos os aeroportos do Brasil.

O período de viagem engloba, com saída na quinta-feira, o período entre 29 de março a 1º de abril; e, na sexta-feira, o período entre 30 de março a 1º de abril, independentemente da duração da viagem.

Os valores apresentados são uma média dos preços disponíveis dentro destes filtros, estão sujeitos a alterações e a disponibilidade pode ser limitada.