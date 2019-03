Os destinos mais baratos para viajar no feriado da Páscoa

São Paulo – Pretende viajar na Páscoa, entre 19 e 21 de abril, mas está com pouco dinheiro e ainda não sabe para onde? O site buscador de viagens Kayak levantou os dez destinos no Brasil com os melhores preços médios de passagem aérea para viajar no feriado, partindo de São Paulo. Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba são os destaques.

Além do preço médio da passagem aérea de ida e volta, a pesquisa mostra o preço médio da diária de hotel e o valor médio total para quem viaja na quinta-feira ou na sexta-feira. Em geral, viajar na sexta-feira é mais barato que na quinta.

A antecedência ideal para comprar passagens aéreas é de um mês para destinos nacionais. Quem deseja viajar na Páscoa deve comprar as passagens o quanto antes, porque os preços tendem a subir.

Quem já tiver um destino em mente para os próximos meses pode ativar um alerta de preços no site para saber quando as passagens estarão mais em conta. Quem ainda não definiu um destino pode usar a ferramenta “Explore” para mapear todas as cidades para as quais consegue voar dentro do orçamento.

A seguir, confira os destinos com os melhores preços médios de passagens de ida e volta para viajar na Páscoa.