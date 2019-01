Os destinos mais baratos para viajar no Carnaval

São Paulo – Faltando quase um mês para o Carnaval, quem não planejou uma viagem para o feriadão ainda encontra bons preços de passagens aéreas e hospedagem em destinos nacionais.

As oportunidades agradam tanto quem quer curtir a folia, já que inclui cidades que realizam festas tradicionais, quanto quem quer apenas descansar longe dos blocos.

Veja abaixo os destinos que oferecem passagens aéreas e hospedagem mais em conta para o período:

Passagens aéreas

De acordo com pesquisa da agência de viagens Almundo, destinos como Salvador e Florianópolis, e também Curitiba, Porto Alegre e Buenos Aires, oferecem as passagens mais baratas para o período.

O destino mais barato é Curitiba: bilhetes para a capital paranaense podem ser obtidos por 236 reais, valor 46% mais baixo do que o observado no trecho desde outubro do ano passado.

Passagens aéreas para Salvador partindo de São Paulo estão até 26% mais baratas considerando o preço médio dos bilhetes nos três meses anteriores. Já bilhetes para Florianópolis estão até 36% mais baratos considerando o mesmo período. Já Buenos Aires oferece passagens até 27% mais baratas agora em comparação à média do período.

A Almundo considerou os destinos mais vendidos de outubro de 2018 a 22 de janeiro de 2019. A simulação considerou viagens realizadas de 2 e 5 de março e foi feita no dia 23 de janeiro.

Destinos Preço Curitiba R$ 236,00 Brasília R$ 295,00 Florianópolis R$ 364,00 Goiânia R$ 461,00 Porto Alegre R$ 554,00 Salvador R$ 743,00 Buenos Aires R$ 782,00

Hotéis

O Viajala mostra quais destinos oferecem hospedagem mais baratas para o Carnaval,

Na pesquisa, o buscador de preços considerou apenas destinos turísticos. Também buscou incluir todas as regiões brasileiras, e excluiu hospedagens com nota abaixo de 8 nas avaliações de usuários de sites como Booking.com.

Foram consideradas quatro diárias durante o Carnaval, de sexta (1º) a terça (5), em hotéis e apart hotéis em destinos de Carnaval, descanso, natureza e aventura.

Veja abaixo o resultado da pesquisa:

Belo Horizonte (MG)

–

O Carnaval de rua da capital mineira atrai muita gente. Mesmo assim, os hotéis da região mantêm preços convidativos, alguns dos mais baixos praticados na época no país. É possível ficar em hotéis bem localizados e equipados nas regiões da Savassi e da Praça da Liberdade, as mais nobres e próximas dos blocos de Carnaval, por a partir de 195 reais a diária para casal.

Nobile Inn Pampulha: diárias a R$ 107

San Diego Pampulha: diárias a R$ 118

Ibis Liberdade (Praça da Liberdade): diárias a R$ 195

Ibis Savassi: diárias a R$ 211

Pantanal (MT)

Pantanal Pantanal

Para quem quer fugir da folia, visitar o destino pode ser uma saída. Há opções de meia diária (para quem só quer aproveitar as fazendas durante o dia). As mais simples partem de R$ 217 a diária.

Pousada Nativos: R$217 a diária

Águas do Pantanal Inn: R$250 a diária

Riviera Pantanal Hotel: R$260 a diária

Chácara Bela Vista: R$310 a diária

Fortaleza (CE)

Fortaleza, no Ceará Fortaleza, no Ceará

Nas turísticas Praia do Futuro, Iracema (um dos principais pontos de shows e blocos do carnaval) e Meireles, é possível encontrar opções de hospedagem de alto padrão a poucos metros da praia por a partir de R$ 243 a diária.

Adaba Blue Ocean Flat (Iracema): R$ 243 a diária

Maredomus Hotel (Iracema): R$ 304 a diária

Beach Class Fortaleza by Nobile (Iracema): R$ 300 a diária

Pauli Hotel (Macuripe): R$ 300 a diária

Foz do Iguaçu (PR)

–

O destino é indicado para quem quer relaxar cercado de natureza ou pretende passar o feriado em família ou com crianças. As opções de hospedagem estão entre as mais baratas do período, e os hotéis são centrais, bem equipados e elogiados têm diárias que partem de R$ 247.

Ibis: R$ 247 a diária

CLH Suítes: R$ 257 a diária

Luz Hotel: R$ 325 a diária

Florianópolis (SC)

Florianópolis (SC) Florianópolis (SC)

Hospedar-se nas praias de Floripa no Carnaval sai caro, mas hotéis do Centro, onde passam os principais blocos da cidade, possuem preço mais em conta e oferecem maior facilidade de locomoção. A média de preço na região é de R$ 350.

Hotel Farol da Ilha: R$ 348 a diária

Hotel Valerim: R$ 395 a diária