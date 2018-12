Os destinos mais baratos na América Latina para passar o final do ano

São Paulo – Os destinos turísticos mais baratos para se aproveitar o fim de ano no Brasil e em outros países da América Latina são as capitais do Nordeste, sobretudo Salvador, Recife e Fortaleza.

É o que conclui o buscador de preços Kayak em seu “Guia Travel Hacker de Férias”, levantamento que aponta as principais tendências de viagens, de acordo com as buscas feitas no site em 2018.

Outras capitais de países vizinhos, como Assunção, no Paraguai; Buenos Aires, na Argentina; Montevidéu, no Uruguai, e Santiago, no Chile, são opções que também registram boas ofertas.

Veja abaixo o desconto que os destinos oferecem em relação à média de preços de passagens para destinos na região, caso a viagem seja realizada entre o Natal e o Ano Novo:

Destino Preço médio de passagens Preço médio de diárias em hotéis* Salvador R$1.166 R$141 Recife R$1.214 R$188 Fortaleza R$1.354 R$206 Natal R$1.564 R$230 João Pessoa R$1.366 R$284 Assunção R$1.563 R$164 Buenos Aires R$1.605 R$110 Montevidéu R$2.666 R$193 Santiago R$1.379 R$187

Metodologia

Para os dados foram consideradas buscas feitas no site para voos de ida e volta, em classe econômica, com saída dos aeroportos de São Paulo, realizadas no dia 6 de dezembro de 2018, para viagens entre 14 de dezembro de 2018 e 6 de janeiro de 2019.

Todas as buscas de hotéis incluem propriedades com pelo menos 3 estrelas e um número mínimo de cliques, excluindo hotéis de aeroportos e valores atípicos com base em certos critérios de preço. Os preços médios apresentados são uma média entre as cinco opções mais baratas dentro destes filtros.

Melhores datas para viajar

Para quem quer economizar ao viajar no Natal para destinos domésticos, ir no dia 24 de dezembro e voltar no dia 26 é a melhor opção. Caso a preferência seja por destinos internacionais, o ideal é antecipar a ida para o dia 21 de dezembro e a volta para o dia 25.

Já para as viagens de Ano Novo pelo Brasil, a melhor pedida para quem quer economizar sem passar aperto é ir no dia 30 de dezembro e voltar no próprio dia 1º de janeiro ou ir no dia 31 e voltar entre os dias 4 e 5 de janeiro. Para viagens internacionais durante o período do Réveillon, o melhor preço é garantido pela ida no dia 31 de dezembro e retorno no dia 5 de janeiro. Outra opção para quem não quer arriscar chegar muito em cima da hora para a festa é ir no dia 30 de dezembro e voltar no dia 4 de janeiro.