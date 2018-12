Os destinos com passagens aéreas mais baratas para o verão

O verão começou oficialmente na sexta-feira (21) e, entre as cidades com voos mais baratos nessa estação do ano, estão Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Os dados são do Voopter, aplicativo de comparação de preço de passagens aéreas.

O levantamento leva em conta viagens entre 21 de dezembro de 2018 e 20 de março de 2019, último dia do verão. Neste período está o Carnaval, que no próximo ano acontece no dia 5 de março, uma terça-feira.

Veja abaixo os destinos e preços médios de passagens aéreas para o período, de acordo com a pesquisa do Voopter, feita entre os dias 1º de outubro e 15 de dezembro:

Destinos mais baratos para o Verão 2019 (partindo de São Paulo)

Rio de Janeiro (RJ) – R$ 187

Belo Horizonte (MG) – R$ 203

Curitiba (PR) – R$ 303

Brasília (DF) – R$ 476

Goiânia (GO) – R$ 519

Destinos mais baratos para o Verão 2019 (partindo do Rio de Janeiro)

São Paulo (SP) – R$ 173

Belo Horizonte (MG) – R$ 180

Curitiba (PR) – R$ 427

Brasília (DF) – R$ 434

Vitória (ES) – R$ 517