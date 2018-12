Os combos de TV, internet e telefone com melhor custo-benefício em SP e RJ

São Paulo – No país, apenas quatro da seis principais empresas de telecomunicações oferecem os chamados “combos”, pacotes que unem internet banda larga, TV por assinatura e telefone fixo. Apesar das poucas opções, é possível economizar mais de mil reais por ano ao escolher o pacote mais adequado para o seu perfil de uso.

É o que conclui a associação de consumidores Proteste a partir da avaliação de 14 combos, vendidos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Os planos pertencem a três operadoras: Net. Vivo e Oi (que tem combos disponíveis apenas no Rio). O estudo dividiu resultados considerando três perfis de consumidores: básico, intermediário e avançado.

O maior desconto (R$ 1.019,76 por ano) pode ser obtido por consumidores do Rio de Janeiro com perfil intermediário, caso prefiram o pacote oferecido pela Net (R$ 2.398 por ano) ao invés do pacote oferecido pela Vivo (R$ 3.416 por ano). O pacote da Net tem 50 mega de internet, 87 canais de TV (Mais HD) e ligações ilimitadas para telefones fixos no país.

Mas apesar da NET oferecer um valor menor pelo combo, quando se avalia o pacote completo (valor do combo, quantidade de canais, internet etc), o consumidor consegue, por apenas 38 reais a mais, uma internet melhor e mais 68 canais. Por essa razão, a Oi foi escolhida como melhor opção para consumidor com perfis intermediário no Rio de Janeiro.

Já a Net oferece pacotes com o melhor custo-benefício no Rio de Janeiro para consumidores com perfil básico e perfil avançado. É possível economizar 442,80 reais e 742,80 reais, respectivamente, quando os valores dos planos da operadora destinados a esses perfis são comparados com os da Oi na cidade.

Em São Paulo, a Net apresenta o melhor custo-benefício para todos os perfis de uso. Na cidade, caso o consumidor com perfil avançado prefira adquirir o pacote da operadora (R$ 2.376 reais por ano) em vez do pacote da Vivo (R$ 3.178,68 por ano) consegue poupar 802,68 reais por ano.

A TIM não foi incluída no estudo por não oferecer todos os serviços, enquanto a Claro não foi citada por pertencer ao mesmo grupo da Net. Ou seja, os pacotes da Net já unem ofertas das duas operadoras.

Veja abaixo os resultados da pesquisa da Proteste:

Tabela pesquisa sobre combos Proteste Tabela pesquisa sobre combos Proteste

Metodologia

O perfil básico contempla até 69 canais de TV e banda larga de 15 a 30 mega. Ou seja, é indicado para quem precisa de uma internet com velocidade moderada para acessar conteúdo online, e-mail e redes sociais, não usa muitos canais de TV e também usa pouco o serviço de telefone fixo.

Já para consumidores com perfil intermediário foram listados pacotes que tenham de 71 a 94 canais, internet de 31 a 60 mega e chamadas ilimitadas para telefone fixo dentro do país. Ou seja, são pessoas que dão prioridade para entretenimento e informação online, mas não abrem mão de canais de variedades e filmes disponíveis na TV paga. Assim como o usuário básico, esse consumidor usa pouco o serviço de telefone fixo.

Os pacotes avançados são compostos por pelo menos 95 canais de TV por assinatura, internet de 61 a 120 mega e telefone com chamadas ilimitadas no Brasil. É um perfil semelhante ao intermediário, mas com poder aquisitivo mais elevado, que quer ter a maior velocidade de internet ofertada e a maior variedade possível de filmes, programas de variedades e séries oferecidos na TV por assinatura. Diferente dos outros, esse tipo de usuário utiliza mais o telefone fixo.

Qualidade do serviço também deve ser considerada

O foco do estudo da Proteste é verificar qual operadora oferece um preço mais competitivo para um determinado perfil de uso. Mas, naturalmente, a qualidade dos serviços também deve ser considerada na hora da escolha do combo, principalmente a estabilidade do sinal de televisão e entrega da velocidade da internet banda larga.

Segundo a última pesquisa de satisfação realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que ouviu 140 mil consumidores em todo o país, enquanto a Net se destaca na avaliação de internet e telefone fixo a Oi é apontada como a melhor quando se trata de TV por assinatura, ainda que apresente limitações no serviço de internet.

Veja abaixo as notas dadas por consumidores para as três operadoras avaliadas pela Proteste: