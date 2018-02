Os cartões pré-pagos com as menores taxas, segundo a Proteste

São Paulo – A associação de consumidores Proteste realizou uma pesquisa com os cartões pré-pagos nacionais que cobram as menores tarifas do mercado. Para contratar um pré-pago, não é preciso comprovar renda, nem ter conta em banco.

O cartão é uma alternativa para quem está com o nome sujo ou deseja realizar pagamentos de salário para funcionários ou de mesada para os filhos, por exemplo. O pré-pago também é uma boa opção para quem tem pouco controle financeiro, para não correr o risco de cair no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito.

“O pré-pago é uma forma de inserir o consumidor desbancarizado, mas ele cobra muitas taxas e pode sair mais caro do que o cartão de débito”, explica a responsável pelo estudo, Renata Pedro, da Proteste.

Ao usar o pré-pago, o consumidor deposita o valor que quiser no cartão e consegue sacar ou usá-lo como meio de pagamento. Ou seja, o portador só consegue usar o cartão quando tem saldo e não há limite ou juros, como em uma conta corrente.

Cada banco ou emissor costuma definir valores mínimos e máximos para serem depositados. No Brasil, o limite de saldo para cartões pré-pagos é de 10 mil reais.

Os cartões podem cobrar tarifa de adesão, mensalidade e taxas de recarga, saque e 2ª via. A Proteste orienta que os consumidores prefiram cartões que não cobram mensalidade e tenham baixa taxa de recarga. Também é recomendável evitar sacar, para não pagar taxa.

Na pesquisa, a associação levantou os custos de 11 cartões nacionais do mercado, os mais buscados pelos seus consumidores associados. Entre os cartões avaliados, a maioria também é aceita no exterior: AcessoCard, Mundo Livre, Ourocard Pré-Pago, Itaú Pré-Pago, Brasil Pré-Pago, Teen Card e PagSeguro.

A seguir, confira a pesquisa completa. Os cartões estão ordenados por ordem alfabética.