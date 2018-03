Os cartões de loja que valem a pena ter

São Paulo – Os cartões oferecidos por lojas de departamento, supermercados e postos de gasolina são, em geral, acessíveis. Alguns deles exigem uma renda mensal de apenas 300 reais, e muitas vezes podem ser obtidos dentro do próprio estabelecimento, depois de breves perguntas sobre o perfil do consumidor.

Mas antes de se empolgar com a ideia de ter crédito fácil e algumas vantagens em compras, é necessário lembrar que, quanto mais fácil a contratação do cartão, maior serão os juros cobrados no plástico como forma de compensar o risco da operação.

Levantamento da associação de consumidores Proteste aponta que o Custo Efetivo Total (CET) do crédito rotativo, para quem não paga o valor mínimo da fatura, pode chegar a 875,25% ao ano. É o caso dos cartões oferecidos pela rede de lojas de departamento Riachuelo e também pela rede de supermercados Sonda.

A pesquisa da Proteste foi feita com 37 cartões. A associação de consumidores escolheu os mais relevantes, ao levar em conta o número de ativos de sua rede, e também os que foram mais procurados por consumidores e associados. Ficaram de fora cartões de companhias aéreas e o da Porto Seguro, que foram incluídos em pesquisas anteriores.

Foram considerados cartões private label, híbridos e co-branded. Cartões private label só podem ser utilizados em compras na rede onde foram contratados. Já os híbridos têm bandeira Visa ou Mastercard e podem ser utilizados em outros estabelecimentos, mas têm limite diferenciado caso sejam utilizado na rede associada a ele. Por fim, os co-branded são cartões personalizados criados por bancos em parceria com marcas com o objetivo de fidelizar consumidores.

A pesquisa mostra ainda que apenas quatro entre os cartões pesquisados, efetivamente, não cobram pela anuidade, conclui a Proteste: o da rede de lojas de departamento Renner, da Riachuelo, da rede de livrarias Saraiva e da Petrobras. Entre os pesquisados, a anuidade pode chegar a até 327,60 reais.

Veja abaixo as principais taxas cobradas nos 37 cartões de lojas de departamento, supermercados e postos de gasolina avaliados pela Proteste:

Supermercados

Redes Bandeira CET no rotativo (% ao ano) Renda mínima (R$) Anuidade (R$) Bourbon Card ou Zaffari Card/Bourbon Sem bandeira* 332,99 1.500 4,99 Carrefour Internacional/Carrefour Visa/Mastercard 492,99 Análise de crédito 166,68/167,88 Carrefour Nacional/Carrefour Visa/Mastercard 492,99 Análise de crédito 142,68 Carrefour Private Label/Carrefour Sem bandeira* 492,99 Análise de crédito 125,88 Cencosud Gold/Bradescard Visa/Mastercard 210,44 500 233,88 Cencosud Internacional/Bradescard Visa/Mastercard 210,44 500 155,88 Extra Itaucard 2.0 Gold/Itaú Mastercard 178,19 2.500 327,60 Extra Itaucard 2.0 internacional/Itaú Mastercard 178,19 1.000 143,88 Guanabara Card/Guanabara Sem bandeira* 332,99 880 2,30 Pão de Açúcar Itaucard 2.0/Itaú Mastercard 178,19 2.500 306,00 Sonda/DMD Card Sem bandeira* 875,25 Análise de crédito 9,90 Walmart Itaucard 2.0 Internacional/Itaú Mastercard 180,96 1.000 131,88

Lojas de departamento

Cartões Bandeira CET no rotativo (% ao ano) Renda mínima (R$) Anuidade (R$) Americanas.com/Bradescard Visa 705,61 Salário Mínimo 155,88 C&A Gold/Bradescard Visa 193,58 300 155,88 C&A Internacional/Bradescard Visa 193,59 300 155,88 Leader/Bradescard Sem bandeira* 666,15**/639,18 Salário Mínimo 3,80 Leader/Bradescard Visa 639,18 Salário Mínimo 102,00 Marisa/Itaú Sem bandeira* 487,49 Ni 46,80 Marisa Itaucard/Itaú Mastercard 210,44 800 95,88 Marisa Itaucard 2.0/Itaú Mastercard 178,19 800 95,88 Renner/Itaú Sem bandeira* 765,22 Salário Mínimo Sem anuidade Renner – Meu Cartão/Itaú Mastercard/Visa 465,38 Salário Mínimo 118,80 Riachuelo/Midway Sem bandeira* 875,25 Análise de crédito Sem anuidade Riachuelo/Midway Visa/Mastercard 875,25 Análise de crédito 63,00 Saraiva/Banco do Brasil Visa 285,03 Salário Mínimo Sem anuidade Submarino/Banco Cetelem Visa 705,61 Salário Mínimo 188,40

Postos de gasolina

Cartões Bandeira CET no rotativo (% ao ano) Renda mínima (R$) Anuidade (R$) Petrobras/Banco do Brasil Visa 285,03 Salário Mínimo Sem anuidade Ipiranga/Itaú Visa/ Mastercard 180,96 800 121,80/140,40 Shell/Santander Visa/Mastercard 697,52 Salário Mínimo 171

O que pesar na escolha

O consumidor deve avaliar bem todos os custos cobrados no plástico antes de ter cartões de diversas lojas na carteira, diz Renata Pedro, coordenadora da Pesquisa. “O que deve pesar na conta é se, de fato, o consumidor faz compras frequentes no estabelecimento e tem boas vantagens ao contratar o produto. Não faz sentido ter diversos cartões de loja na carteira”.

Entre as principais vantagens oferecidas, estão a extensão do parcelamento da compra, descontos em produtos, primeira parcela da compra paga apenas na segunda fatura e acúmulo de pontos em programas de fidelidade.

Os custos de cartões de loja também devem ser sempre comparados aos de outros cartões. Esses plásticos enfrentam hoje a concorrência não apenas de cartões tradicionais emitidos por banco com taxas mais em conta, mas também o de fintechs como Nubank e Digio, que não cobram anuidade pelo uso do plástico.

Se o principal atrativo do cartão for mesmo a acessibilidade, o consumidor deve ter consciência de seus gastos para não ter de pagar altas taxas de juros pelo serviço.

A contratação dos cartões não pode estar vinculada à aquisição de títulos de capitalização ou seguros de vida. “Isso se configura como venda casada, prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor”, explica Renata.