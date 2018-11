Os cartões de créditos com as menores taxas, segundo a Proteste

São Paulo – A associação de consumidores Proteste comparou a anuidade e a taxa de juros do crédito rotativo de 129 cartões de crédito, de 16 instituições financeiras. Os juros são cobrados quando o consumidor não paga toda a fatura até o vencimento.

Entre os cartões de crédito analisados, os únicos que são, de fato, livres de anuidade são Nubank, Credicard Zero, Hipercard, Digio e Banco Inter (Gold, Platinum e Black).

Algumas opções do mercado anunciam não cobrar anuidade, mas vinculam a isenção a um gasto mínimo, como o Ourocard Fácil, do Banco do Brasil, e o Santander Free, do Santander. Outras isentam apenas no primeiro ano de uso, como alguns cartões do Banrisul e o Ourocard Elo Mais, do Banco do Brasil.

A seguir, confira as taxas de juros do rotativo cobradas pelos cartões isentos de anuidade:

Cartão sem anuidade Taxa de juros do rotativo (% ao ano) Banco Inter (Gold, Platinum Black) 79,59 Digio 249,47 Credicard Zero 290,52 Nubank 385,16 Hipercard 588,94

Taxa de juros do rotativo

Os cartões de crédito com os maiores juros do rotativo são do Banco Pan, cuja taxa chega a 829,98% ao ano. Este é o segundo ano consecutivo que os cartões da instituição têm os juros mais altos. Se o cliente pagar apenas o mínimo, 20%, de uma fatura de 3 mil reais, por exemplo, pagará 490 reais só de juros no mês seguinte.

Já os cartões de crédito com as menores taxas do rotativo, de 79,59% ao ano, são do Banco Inter.

É sempre melhor pagar toda a fatura até o vencimento, mas, para quem entrou no rotativo, a dica é tentar trocar a dívida por outra com taxa de juros mais baixa, como um crédito consignado ou um crédito pessoal. Também vale tentar renegociar o prazo de pagamento, juros menores ou a quitação à vista com desconto.

A seguir, confira os cartões que cobram as maiores e as menores taxas de juros no rotativo:

As maiores taxas

Cartão Taxa de juros do rotativo (% ao ano) Banco Pan Nacional e Internacional 829,98 Banco Pan Gold 743,47 Banrisul Classic e Satandard 620,73 Hipercard 588,94 Banrisul Gold 549,57 Banco Votorantim Gold 501,39 Banco Pan Platinum 478,89

As menores taxas