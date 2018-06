Os carros usados que menos desvalorizam, segundo a AutoAvaliar

São Paulo — O Toyota Corolla (ano 2016) é o veículo usado com menor índice de desvalorização no varejo de usados no país, segundo um levantamento feito pela AutoAvaliar, startup de comercialização de veículos seminovos entre concessionárias e lojistas multimarcas.

A pesquisa considerou todos os veículos comercializados através da plataforma entre janeiro e maio de 2018 e mesmo período de 2017. Ao todo, foram analisados os preços de venda de mais de 80 mil veículos, com base nas transações realizadas entre 2,7 mil concessionárias e 20 mil lojistas.

O Corolla (ano 2016) sofreu uma leve queda de 7% na comparação anual. O Nissan Frontier 2013 e o Fiat Linea 2013 aparecem logo abaixo na lista dos usados que menos se desvalorizaram nos primeiros cinco meses deste ano, com variações de preços de 9% e 20%, respectivamente.

“O fato de um veículo seminovo praticamente não se desvalorizar de um ano para outro deixa o consumidor mais confortável para comprar um automóvel usado”, afirma J.R. Caporal, presidente da AutoAvaliar.

“O mercado de carros usados está em constante crescimento. Atualmente, 70% dos clientes que vão até uma concessionária em busca de um carro novo têm um modelo usado para dar como forma de pagamento. Todos os meses, cerca de 40 mil veículos usados viram estoque das concessionárias, sendo que 30 mil são vendidos em showroom e 10 mil no nosso marketplace para lojistas”, diz

Veja a lista dos 10 carros usados que menos desvalorizam, segundo a AutoAvaliar: