Os carros que menos perdem valor após um ano de uso

São Paulo – Basta sair da concessionária para um carro zero quilômetro perder muito valor? Nem sempre. Um exemplo é o Honda HR-V, que registrou uma depreciação de 8,8% após um ano de uso, o que levou o modelo a ser o campeão do Selo Maior Valor de Revenda 2017, da Agência AutoInforme.

É a quarta edição da premiação e o 13º ano no qual a Autoinforme realiza o estudo de depreciação dos veículos. O Honda HR-V se mantém no topo do ranking desde a sua estreia, no ano passado.

O nível de desvalorização do veículo pode ser um dos critérios para escolher qual modelo comprar, já que ele mostra se será fácil revender o carro e se o proprietário vai ter muito prejuízo caso resolva passar o veículo adiante.

O estudo da AutoInforme mostra a depreciação dos veículos comparando o preço médio anunciado para venda do modelo zero-quilômetro em agosto de 2016 e o preço médio de anúncio do mesmo carro em agosto de 2017, após um ano de uso. Os valores são retirados da Tabela Molicar, que mostra a média dos preços de venda praticados no mercado, e não os valores de tabela das montadoras.

Foram incluídos no ranking 115 veículos que estão entre os mais vendidos do Brasil. Os carros que tiveram grandes modificações no período foram excluídos do estudo para que a comparação não comprometesse o resultado.

Por que o carro desvaloriza

A depreciação do carro costuma variar basicamente em função da demanda e da oferta. Quanto mais procurado é um veículo, menos valor ele perde ao longo do tempo. Por isso, os modelos que menos se depreciam costumam ser os mais populares, já que são revendidos com mais facilidade.

Mas nem sempre isso é uma regra. Alguns modelos mais sofisticados também podem aparecer entre os menos depreciados por questões pontuais, como um produto que tem alta demanda no mercado, mas oferta reduzida, o que mantém seu preço de revenda mais próximo ao valor pago inicialmente.

A demanda por um determinado modelo ainda depende de outros fatores, como o tamanho do carro, a marca, rede de revendedores, cuidados da marca no pós-vendas, segmento e aceitação dos consumidores.

Veja abaixo os carros que ficaram nas 20 primeiras posições do Selo Maior Valor de Revenda 2017.

1- Honda HR-V

Desvalorização em um ano: -8,8%

2- Jeep Compass

Desvalorização em um ano: – 9,1%

3- Chevrolet Ônix

Desvalorização em um ano: -9,2%

4- Nissan Kicks

Desvalorização em um ano: -9,3%

5- Toyota Corolla

Desvalorização em um ano: -9,3%

6- Fiat Toro

Desvalorização em um ano: -9,3%

7- Volkswagen up!

Desvalorização em um ano: -9,3%

8- Honda Fit

Desvalorização em um ano: -9,7%

9- Hyundai HB20s

Desvalorização em um ano: -10,2%

10 – Honda City

Desvalorização em um ano: -10,3%

11- Renault Oroch

Desvalorização em um ano: -10,4%

12 – Honda Civic

Desvalorização em um ano: -10,5%

13- Toyota Etios Hatch

Desvalorização em um ano: -10,5%

14- Toyota Etios Sedã

Desvalorização em um ano: 10,6%

15- Hyundai HB20

Desvalorização em um ano: – 10,7%

16- Chevrolet Prisma

Desvalorização em um ano: – 10,8%

17- Peugeot 208

Desvalorização em um ano: – 10,8%

18- Volkswagen Gol

Desvalorização em um ano: -10,9%

19- Fiat Mobi

Desvalorização em um ano: -10,9%

20- Volkswagen Fox

Desvalorização em um ano: -11%