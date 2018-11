Os carros que menos desvalorizaram nos últimos 10 anos

São Paulo — Há 10 anos, o governo brasileiro reduzia o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos automóveis para estimular as vendas em meio ao caos da crise financeira, que começou nos EUA e rapidamente se espalhou pelo mundo.

Nesse contexto, foram lançados vários modelos de veículos. Mas quem aproveitou os preços menores naquela época, fez bom negócio? A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou quais versões dos carros mais vendidos em 2008 menos desvalorizaram até agora.

Os modelos que mais desvalorizaram também foram reunidos, segundo o site EXAME publicou na semana passada.

A Fiat lidera entre as marcas com os modelos menos desvalorizados no período analisado. O levantamento se baseou na lista da Fenabrave sobre os modelos mais vendidos no mercado nacional em 2008.

O grande destaque da lista é o Fiat PALIO FIRE 1.0 8V FLEX 4P (Básico). Com apenas 34,7% de desvalorização adquiridos ao longo do tempo, a versão lidera o ranking dos menos desvalorizados.

Seguindo a lista, outro Fiat conhecido do consumidor ocupa a segunda colocação. O STRADA CS FIRE 1.4 8V FLEX 2P (Básico) alcançou a média de 36,9% na desvalorização, no qual um usado pode ser adquirido por 19.500 reais, enquanto o zero-quilômetro era vendido por 30.900 reais em 2008.

Outro destaque dessa análise foram versões do Celta, carro conhecido da Chevrolet. As versões do Super, duas ou quatro portas, marcaram presença entre os que saíram menos prejudicados do período. Veja abaixo a lista completa.

Modelo Preço — Versão 0km em 2008 Preço — Versão Usada em 2018* Desvalorização no período FIAT PALIO FIRE 1.0 8V FLEX 4P (Basico) R$ 27.000 R$ 17.635 -34,70% FIAT STRADA CS FIRE 1.4 8V FLEX 2P (Basico) R$ 30.900 R$ 19.500 -36,90% FIAT SIENA FIRE 1.0 8V FLEX 4P (Basico) R$ 28.600 R$ 17.990 -37,10% FIAT STRADA CE FIRE 1.4 8V FLEX 2P (Basico) R$ 34.900 R$ 21.900 -37,20% FIAT PALIO ELX N.SERIE 1.4 8V FLEX 4P (Basico) R$ 32.500 R$ 19.900 -38,80% FIAT PALIO ELX N.SERIE 1.0 8V FLEX 4P (Basico) R$ 30.900 R$ 18.706 -39,50% VOLKSWAGEN GOL CITY G4 1.0 FLEX 4P (Basico) R$ 26.500 R$ 15.900 -40,00% CHEVROLET CELTA SUPER N.GERACAO 1.0 VHC 8V FLEXPOWER 4P (Basico) R$ 28.620 R$ 17.029 -40,50% CHEVROLET CELTA SUPER N.GERACAO 1.0 VHC 8V FLEXPOWER 2P (Basico) R$ 27.000 R$ 16.065 -40,50% CHEVROLET CELTA SPIRIT N.GERACAO 1.0 VHC 8V FLEXPOWER 4P (Basico) R$ 26.832 R$ 15.900 -40,70%

*Foram utilizadas como base as quilometragens médias das versões, segundo dados e monitoramentos da KBB