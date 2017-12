Os carros que mais se desvalorizam após um ano

São Paulo – O Mitsubishi ASX é o carro que mais perde valor depois de um ano de uso, de acordo com o ranking do Selo Maior Valor de Revenda de 2017, feito pela Agência AutoInforme.

O levantamento, que está em sua quarta edição, avaliou a depreciação média de 115 veículos que estão entre os mais vendidos do Brasil entre os meses de agosto de 2016 e agosto de 2017.

Os modelos pertencem a 24 marcas: Audi, Chery, Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, JAC, Jeep, Kia Motors, Land Rover, Lifan, Mercedes-Benz, Míni, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen e Volvo.

O resultado é obtido a partir das comparações entre o preço pelo qual a versão zero-quilômetro do carro foi anunciada em agosto de 2016 e o valor pelo qual o mesmo modelo seminovo foi anunciado em agosto deste ano. Os preços são retirados da Tabela Molicar, que mostra os valores de venda anunciados no mercado.

Os carros que registraram grande variação de preço no período, seja pela falta de disponibilidade do modelo ou por causa de eventuais descontos repassados ao consumidor no início da pesquisa, foram desconsiderados para evitar distorções nos resultados do ranking.

Por que levar em conta a desvalorização na hora de comprar

A perda de valor de um veículo no tempo é um dos critérios que pode guiar a compra de um carro novo. Quanto maior a desvalorização, maior será a dificuldade para revender e, consequentemente, maior será o prejuízo na hora do repasse.

Por outro lado, se a intenção for comprar um carro seminovo, o índice de depreciação mostra quais carros usados têm valores mais distantes da sua versão zero-quilômetro e, portanto, podem representar um bom negócio.

Mas por que um carro se deprecia? Quanto menor a procura pelo modelo, mais valor ele perde. Ou seja, os carros que mais se depreciam costumam ser mais luxuosos, com demanda menor, ou modelos que não são bem aceitos por consumidores.

Alguns carros mais populares também podem fazer parte da lista, caso as vendas não sejam suficientes para absorver a grande oferta do veículo na revenda. Um cenário de crise e mudanças nas condições de financiamentos também podem contribuir para elevar o estoque de um modelo.

Segundo a Autoinforme, a depreciação pode depender ainda de outros fatores, como marca, imagem junto ao consumidor, tamanho do carro, estrutura da rede de revendedores, cuidado da montadora em relação ao pós-vendas e origem.

Vejas abaixo os 19 carros que mais perdem valor na hora da revenda, de acordo com o ranking Maior Valor de Revenda de 2017.

1- Mitsubishi ASX

Desvalorização em um ano: -19,8%

2- Dodge Journey

Desvalorização em um ano: -18,5%

3- Audi QS

Desvalorização em um ano: -18,1%

4- Hyundai Azera

Desvalorização em um ano: -17,6%

5- Hyundai i30

Desvalorização em um ano: -17,2%

6 – Volkswagen Spacefox

Desvalorização em um ano: -17,2%

7 – Mitsubishi Outlander

Desvalorização em um ano: -17,1%

8- Fiat Weekend

Desvalorização em um ano: -17%

9- Mitsubishi Pajero

Desvalorização em um ano: -17%

10 – Nissan Frontier

Desvalorização em um ano: -16,9%

11- Volkswagen Passat

Desvalorização em um ano: -16,9%

12- BMW X5

Desvalorização em um ano: -16,9%

13- Chery QQ

Desvalorização em um ano: -16,8%

14- Ranger Rover Evoque

Desvalorização em um ano: -16,7%

15- BMW X4

Desvalorização em um ano: -16,7%

16 – Lexus CT200H

Desvalorização em um ano: -16,6%

17- BMW X3

Desvalorização em um ano: -16,6%

18- Audi A3

Desvalorização em um ano: -16,5%

19 – Mitsubishi L200

Desvalorização em um ano: -16%