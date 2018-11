Os carros que mais desvalorizaram nos últimos 10 anos

São Paulo — Há 10 anos, o governo brasileiro reduzia o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos automóveis para estimular as vendas em meio ao caos da crise financeira, que começou nos EUA e rapidamente se espalhou pelo mundo.

Nesse contexto, foram lançados vários modelos de veículos. Mas quem aproveitou os preços menores naquela época, fez bom negócio? A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou quais versões dos carros mais vendidos em 2008 mais desvalorizaram até agora.

Marcas como a Honda, Fiat e Volkswagen lideram com os modelos mais desvalorizados no período analisado. O levantamento se baseou na lista da Fenabrave sobre os modelos mais vendidos no mercado nacional em 2008, contemplando versões dos seguintes modelos: Fiat Palio, Fiat Uno, GM Corsa Sedan, GM Celta, VW Fox/CrossFox, Fiat Siena, Fiat Strada, Honda Civic e Ford Ka.

O campeão de desvalorização entre os mais vendidos de 2008 é o Honda Civic EXS 1.8 16V AT FLEX 4P (Básico). Em 2008, o valor de um zero-quilômetro era 82 mil reais. Dez anos depois, a mesma versão pode ser adquirida por 35.700 reais, uma queda de 56,5% no valor.

O segundo da lista dos mais desvalorizados é o Fiat Palio 1.8R N.SERIE FLEX 2P (Básico) que, há dez anos, saía por 42 mil reais. Hoje, ele pode ser comprado por 19.890 reais, o que representa 52,6% de desvalorização. Veja abaixo a lista completa.

Modelo/Versão Preço – Versão 0km em 2008 Preço – Versão Usada em 2018* Desvalorização no período HONDA CIVIC EXS 1.8 16V AT FLEX 4P (Básico) R$ 82.000 R$ 35.700 -56,5% FIAT PALIO 1.8R N.SERIE FLEX 2P (Básico) R$ 42.000 R$ 19.890 -52,6% FIAT PALIO 1.8R N.SERIE FLEX 4P (Básico) R$ 43.600 R$ 20.900 -52,1% FIAT SIENA HLX N.SERIE 1.8 8V FLEX 4P (Básico) R$ 45.000 R$ 21.620 -52,0% FIAT SIENA ELX N.SERIE 1.4 8V TFUEL 4P (Básico) R$ 46.500 R$ 22.900 -50,8% HONDA CIVIC Si 2.0 16V GAS 4P (Básico) R$ 87.000 R$ 42.900 -50,7% VOLKSWAGEN FOX PLUS 1.0 8V FLEX 4P (Básico) R$ 36.500 R$ 18.086 -50,4% FIAT STRADA CE ADVENTURE LOCKER 1.8 8V FLEX 2P (Básico) R$ 47.500 R$ 24.000 -49,5% HONDA CIVIC LXS 1.8 16V AT FLEX 4P (Básico) R$ 67.500 R$ 34.900 -48,3% FIAT MILLE FIRE ECONOMY 1.0 8V FLEX 4P (Básico) R$ 24.910 R$ 12.953 -48,0%

*Foram utilizadas como base as quilometragens médias das versões, segundo dados e monitoramentos da KBB