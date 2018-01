Os carros menos seguros em 2017

São Paulo – A Fiat Strada Hard Working 1.4, a Fiat Fiorino e o Mitsubishi L200 são os carros menos seguros entre os mais vendidos no Brasil, de acordo com o Índice de Segurança divulgado pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária da Mapfre (Cesvi).

Criado em 2008, o Cesvi atualizou a metodologia do índice no ano passado. Desde então, os veículos são classificados numericamente e por estrelas. Os dois critérios facilitam a comparação entre os modelos, já que mesmo que dois veículos empatem na classificação por estrelas, eles serão diferentes na pontuação numérica.

Quanto maior for o número da nota (entre 10 e 60), pior a classificação. Já na pontuação por estrelas (de 1 a 5) quanto menos estrelas, pior é a posição do carro no ranking.

A pontuação de cada veículo é baseada em seu desempenho em cinco grupos básicos de equipamentos de segurança: seguranças ativa e passiva; assistências à condução e a segurança; e proteção ao pedestre.

O ranking inclui os veículos mais vendidos de 2016 a 2017, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Fazem parte do estudo 460 versões de 69 veículos, fabricados por 15 montadoras. Essa amostra representa cerca de 90% dos veículos novos comercializados no ano passado.

Veja abaixo os veículos que não foram bem classificados no Índice de Segurança elaborado pelo Cesvi Brasil:

1º lugar: Fiat Strada Hard Working CD 1.4 EVO Flex 2018 3P 2017

Índice: 50

Estrelas: 2

2º lugar: Fiat Strada Hard Working CE 1.4 EVO Flex 2018 3P 2017

Índice: 50

Estrelas: 2

3º lugar: Fiat Strada Hard Working 1.4 EVO Flex 2018 3P 2017

Índice: 50

Estrelas: 2

4º lugar: Fiat Fiorino Hard Working 1.4 EVO Flex 2018 2P – 2017

Índice: 50

Estrelas: 2

5º lugar: Mitsubishi L 200 Triton Sport Diesel – 2017

Índice: 50

Estrelas: 2

6º lugar: Fiat Mobi Like 1.0 FLEX 4P – 2017

Índice: 49

Estrelas: 2

7º lugar: Fiat Mobi Easy 1.0 Flex 4P – 2017

Índice: 49

Estrelas: 2

8º lugar: Volkswagen Gol Track 1.0 – 2017

Índice: 49

Estrelas: 2

9º lugar: Fiat Mobi Drive 1.0 GSR Flex 4P – 2017

Índice: 49

Estrelas: 2

10º lugar: Fiat Mobi Way 1.0 Flex 4P – 2017

Índice: 49

Estrelas: 2

11º lugar: Fiat Mobi Drive 1.0 Flex 4P – 2017

Índice: 49

Estrelas: 2

12º lugar: Fiat Uno Drive 1.0 Flex 2018 4P – 2017

Índice: 48

Estrelas: 2

13º lugar: GM Chevrolet Spin Advantage- 2017

Índice: 48

Estrelas: 2

14º lugar: GM Chevrolet Spin LTZ – 2017

Índice: 48

Estrelas: 2

15º lugar: GM Chevrolet Spin LT – 2017

Índice: 48

Estrelas: 2

16º lugar: GM Chevrolet Spin LS – 2017

Índice: 48

Estrelas: 2

17º lugar: Volkswagen Saveiro Pepper CE – 2017

Índice: 48

Estrelas: 2

18º lugar: Volkswagen Saveiro Pepper CD – 2017

Índice: 48

Estrelas: 2

19º lugar: Volkswagen Saveiro Robust CD – 2017

Índice: 48

Estrelas: 2

20º lugar: Volkswagen Fox Connect 1.6 – 2017

Índice: 48

Estrelas: 2

21º lugar: Volkswagen Fox Extreme 1.6 – 2017

Índice: 48

Estrelas: 2