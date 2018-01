Os carros mais seguros do Brasil em 2017

São Paulo – O Cruze Sport LTZ 1.4 Turbo, a Ecosport SE 1.5 e a Ecosport Titanium 2.0 AT são os carros mais seguros entre os mais vendidos no Brasil, de acordo com o Índice de Segurança divulgado pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária da Mapfre (Cesvi).

Criado em 2008, o Cesvi atualizou a metodologia do índice no ano passado. Desde então, os veículos são classificados numericamente e por estrelas. Os dois critérios facilitam a comparação entre os modelos, já que mesmo que dois veículos empatem na classificação por estrelas, eles serão diferentes na pontuação numérica.

Quanto menor for o número da nota (entre 10 e 60), melhor a classificação. Já na pontuação por estrelas (de 1 a 5) quanto mais estrelas, melhor é a posição do carro no ranking.

A pontuação de cada veículo é baseada em seu desempenho em cinco grupos básicos de equipamentos de segurança: seguranças ativa e passiva; assistências à condução e a segurança; e proteção ao pedestre.

O ranking inclui os veículos mais vendidos de 2016 a 2017, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Fazem parte do estudo 460 versões de 69 veículos, fabricados por 15 montadoras. Essa amostra representa cerca de 90% dos veículos novos comercializados no ano passado.

Veja abaixo os veículos mais bem classificados no Índice de Segurança elaborado pelo Cesvi Brasil:

1º lugar: GM/Chevrolet Cruze Sport6 LTZ 1.4 Turbo 2017

Índice: 27

Estrelas: 4

2º lugar: Ford Ecosport SE 1.5 2017

Índice: 27

Estrelas: 4

3º lugar: Ford Ecosport Titanium 2.0 AT 2017

Índice: 27

Estrelas: 4

4º lugar: GM/Chevrolet Cruze Sport6 LT 1.4 Turbo 2017

Índice: 28

Estrelas: 4

5º lugar: Ford Ecosport FreeStyle 1.5 2017

Índice: 28

Estrelas: 4

6º lugar: Ford Ecosport SE 1.5 AT 2017

Índice: 28

Estrelas: 4

7º lugar: Ford Ecosport FreeStyle 1.5 AT 2017

Índice: 28

Estrelas: 4

8º lugar: Ford Focus hatch Titanium 2.0 AT 2017

Índice: 28

Estrelas: 4

9º lugar: Ford Ranger XLS 2.2 Diesel 4X2 MT 2017

Índice: 29

Estrelas: 4

10º lugar: Ford Ranger XLS 2.2 Diesel 4X4 AT 2017

Índice: 29

Estrelas: 4

11º lugar: Ford Ranger Sportrac 2.2 Diesel 4X4 AT 2017

Índice: 29

Estrelas: 4

12º lugar: Volkswagen Golf Highline 1.4 TSI 2017

Índice:29

Estrelas: 4

13º lugar: Toyota Corolla XRS 2017

Índice: 29

Estrelas: 4

14º lugar: Toyota Corolla Altis 2017

Índice: 29

Estrelas: 4

15º lugar: Toyota Corolla XEi 2.0 16v 2017

Índice: 29

Estrelas: 4

16º lugar: Jeep Renegade Night Eagle 2017

Índice: 30

Estrelas: 4

17º lugar: Jeep Compass Limited 2017

Índice: 30

Estrelas: 4

18º lugar: Jeep Compass Trailhawk 2017

Índice: 30

Estrelas: 4

19º lugar: Toyota Corolla GLi 1.8 16v 2017

Índice: 30

Estrelas: 4

Metodologia

No grupo “Segurança ativa” são avaliados equipamentos que buscam evitar acidentes, como sistemas de antitravamento das rodas (ABS) e de assistência à frenagem (BAS); distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e controles eletrônicos de estabilidade (ESC) e de tração (TCS).

Em “Segurança Passiva”, 18 itens que amenizam os ferimentos aos ocupantes em acidentes são analisados, incluindo barras de proteção lateral, acessório para retenção de crianças no banco traseiro, encosto de cabeça para todos os ocupantes e airbags.

A “Assistência à condução” reúne um grupo de equipamentos que auxiliam o motorista na condução do veículo. Entre os 16 itens avaliados, estão detectores de faixa (sistema que alerta o motorista em caso de sonolência ou distração ao sair repentinamente de uma faixa), desembaçador traseiro e limitador de velocidade.

Em “Assistência à segurança” foram avaliados cinco equipamentos que alertam o motorista sobre as condições de uso do veículo: alerta de desativação de airbag, de uso de cinto de segurança e detector de fadiga.

No grupo “Proteção ao pedestre” são avaliados componentes que buscam amenizar ferimentos em caso de atropelamento, como capô ativo (sistema que aciona as dobradiças do capô), barras de proteção (localizadas na região dianteira dos veículos) e airbag para pedestres.