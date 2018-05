Os carros mais roubados no Rio de Janeiro em 2017

São Paulo – Dentre os carros mais vendidos do Brasil em 2017, o Hyundai HB20 foi o mais visado por ladrões no Rio de Janeiro no ano passado, de acordo com o Índice de Veículos Roubados (IV-R), divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

No primeiro semestre de 2017, foram roubados ou furtados 458 veículos do modelo, de um total de 11,6 mil que têm seguro no estado, o equivalente a um índice de 3,93%. O índice de roubo do modelo no estado é mais do que o dobro do índice de roubo do modelo no país.

O índice é obtido a partir da divisão do número de sinistros (que é a soma entre os casos de roubos e furtos) pelo número de veículos segurados de cada modelo. Os dados são coletados a partir de apólices ativas e de dados informados pelas seguradoras à Susep.

Veículos com índices de roubo elevado geralmente têm seguros mais caros. Apesar de outros fatores pesarem no preço da proteção, como perfil do motorista e custo de conserto, o índice de roubo e furto do veículo é responsável por cerca de metade do custo do seguro, de acordo com especialistas.

Contudo, o índice de roubo de cada modelo pode variar em cada cidade e até entre os bairros de uma mesma cidade. Portanto, servem apenas como referência ao consumidor na hora da compra.

No ano passado, 54.361 veículos foram roubados na região metropolitana do Rio de Janeiro, um recorde histórico. A região de Grande Niterói, que agrega municípios como São Gonçalo e Neves, lidera o ranking, com 6.135 ocorrências. Ela é seguida pela Baixada Fluminense: Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu,que registraram 5.717 ocorrências.

Veja na tabela a seguir os carros com os maiores índices de roubo e furto no estado entre os carros mais vendidos do país no ano passado:

Posição Modelo (*) Índice de Roubos/Furtos (%) Veículos Expostos N° de Sinistros 1º Hyundai HB20 3,935 11.639,32 458 2º Nissan Versa 3,642 2.086,65 76 3º Fiat Grand Siena 3,525 7.206,05 254 4º GM Chevrolet Prisma 3,19 7.994,71 255 5º Honda Civic 3,091 8.541,51 264 6º Fiat Siena acima de 1.0 2,992 3.809,91 114 7º GM Chevrolet Cruze 2,94 2.177,19 64 8º Volkswagen Voyage 2,934 7.941,89 233 9º GM Chevrolet Ônix 2,865 7.224,10 207 10º Renault Duster 2,835 3.033,30 86 11º GM Chevrolet Cobalt 2,828 5.941,47 168 12º Renault Logan 2,702 9.362,08 253 13º Volkswagen Crossfox 2,662 1.540,00 41 14º Ford Ecosport 2,654 7.158,25 190 15º Toyota Corolla 2,531 9.796,74 248 16º Ford Ka acima de 1.0 2,52 1.865,26 47 17º Renault Fluence 2,512 1.194,38 30 18º Volkswagen Fox 1.0 2,499 9.322,70 233 19º GM Chevrolet Spin 2,423 5.076,13 123 20º VW Volkswagen Gol 1.0 2,381 11.254,87 268 21º Citroen Aircross 2,373 6.237,84 148 22º Fiat Siena 1.0 2,339 5.900,23 138 23º Fiat Uno acima de 1.0 2,336 1.712,60 40 24º Citroen C4 2,23 1.703,72 38 25º Volkswagen Fox acima de 1.0 2,207 5.436,80 120 26º Ford Ka 1.0 2,146 7.407,90 159 27º Fiat Palio 1.0 2,083 12.963,68 270 28º Fiat Punto 2,054 3.212,63 66 29º Ford Fiesta acima de 1.0 1,947 9.039,35 176 30º Fiat Uno 1.0 1,947 8.217,85 160 31º Renault Sandero 1,934 16.804,44 325 32º Volkswagen Gol acima de 1.0 1,712 3.271,95 56 33º Peugeot 208 1,642 2.131,07 35 34º Toyota Etios 1,615 6.376,87 103 35º Volkswagen Spacefox 1,573 2.988,70 47 36º Fiat Palio acima de 1.0 1,568 4.591,15 72 37º Ford Focus 1,509 3.048,66 46 38º Volkswagen Polo 1,497 3.005,52 45 39º Volkswagen up! 1,455 3.092,99 45 40º Honda Fit 1,431 13.693,80 196 41º Citroen C3 1,391 6.327,89 88 42º Fiat Doblo 1,36 1.691,69 23 43º Fiat Uno Vivace 1,313 4.265,17 56 44º Nissan March 1,295 2.007,06 26 45º Fiat Palio Weekend 1,286 3.422,18 44 46º Ford Fiesta 1.0 1,279 5.396,22 69

Caso o consumidor queira uma lista mais personalizada, é possível filtrar os carros mais roubados por estado, por ano do modelo, por sexo do condutor e por faixa etária do motorista. A busca com todos esses filtros pode ser feita no site da Susep.

Metodologia

Para tornar a amostra mais representativa, foram incluídos neste ranking apenas os índices de roubos dos 50 veículos mais vendidos no país em 2017, de acordo com dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Dessa forma, foram excluídos modelos que acabavam aparecendo no topo da lista porque o número de carros segurados era pequeno. Foram incluídos na listagem apenas modelos que tenham mais de mil veículos com seguros no estado, para evitar distorção de dados.

A montagem do ranking, portanto, foi feita da seguinte forma: inicialmente foram selecionados os carros mais vendidos do país no ano passado; em seguida foram verificados os índices de roubos e furtos de cada um deles; e por fim, os modelos foram listados em ordem descrescente, dos mais roubados para os menos roubados.

No IV-R, um mesmo modelo de veículo pode ter índices de roubo diferentes de acordo com sua motorização. Nesse caso, optamos por adicioná-los na lista de forma separada, respeitando a classificação da Susep.