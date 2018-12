Os carros mais fáceis e baratos para consertar em 2018

São Paulo – O Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi) analisou a relação entre custo e facilidade de reparo de 28 carros ao longo de 2018.

Foram analisados hatches sub-compactos, hatches compactos, hatches compactos off-road, minivans compactas, picapes compactas cabine simples, picapes compactas cabine dupla, sedans compactos, sedans médios, SWs compactas, utilitários esportivos e utilitários esportivos off-road.

Carros mais fáceis e baratos para consertar permitem ao comprador economizar com o seguro do automóvel, por exemplo, já que custos com reparos pesam no preço da proteção.

Confira nas fotos a seguir os modelos que receberam as melhores notas em 2018 em cada categoria, segundo o Cesvi:

Hatch sub-compacto

Volkswagen UP!

Novo Volkswagen Up!

Índice: 10

Hatch compacto

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo High 200 TSI

Índice: 10

Hatch compacto off-road

Volkswagen Cross-UP!

Volkswagen Cross UP!

Índice: 10

Picape compacta cabine simples

Volkswagen Nova Saveiro CS

Saveiro Robust Cabine Simples

Índice: 27

Pícape compacta cabine dupla

Volkswagen Nova Saveiro CD

Volkswagen Nova Saveiro

Índice: 28

Sedan compacto

Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

Índice: 10

Sedan Médio

Cirtroën C4 Lounge

Citroën C4 Lounge

Índice: 40

Minivan compacta

Citroën Aircross

Citroën Aircross

Índice: 31

SW compacta

Volkswagen Spacefox

Volkswagen Spacefox

Índice: 16

Utilitário esportivo

Peugeot 2008

Peugeot 2008

Índice: 31

Utilitário esportivo off-road

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny

Índice: 36

Metodologia

Para chegar ao índice de reparabilidade, o Cesvi testa como cada modelo reage a uma batida leve. Colisões deste tipo correspondem a 75% das ocorrências registradas nas grandes cidades. O indicador varia de 10 a 60. Quanto menor a nota, mais fácil e barato é o conserto do carro.

Os carros foram analisados por solicitações das próprias montadoras. O estudo contempla veículos fabricados no Brasil, Mercosul e também importados. Estão excluídos modelos fora de linha de produção, esportivos fora-de-série, picapes e utilitários com peso superior a 2,3 kg. A atualização do ranking é feita mensalmente.

Os veículos de uma mesma categoria passam por testes de impacto em baixa velocidade (15 km/h), nos quais há colisão da dianteira esquerda e da traseira direita.

Depois da batida, o carro é levado a uma oficina, onde são analisados os danos, o tempo e o custo do reparo, além dos preços das peças que terão de ser substituídas.

O conserto do impacto dianteiro tem 60% de peso no índice, enquanto a batida traseira representa 25%. O custo de uma cesta com 15 peças que costumam ser mais danificadas e o valor da mão de obra equivalem a 15% do cálculo.

Veja o ranking completo e atualizado aqui.