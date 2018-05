São Paulo — Desde o ano passado, o consumidor brasileiro tem tomado sustos na hora de abastecer o seu carro. Os preços da gasolina e do etanol vêm sofrendo altas corriqueiramente e, só em 2018, o combustível derivado do petróleo acumula acréscimo de 2,75%, enquanto o vegetal subiu 1,86% nas bombas.

Em consequência, a eficiência energética dos veículos tem se tornado uma das principais preocupações dos motoristas na hora de trocar de carro. Para tentar ajudar o consumidor a tomar uma decisão mais consciente, a KBB Brasil levantou, a pedido do site EXAME, os preços dos carros mais econômicos do país, de acordo com o Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro, que foi atualizado com os dados de 2017.

O instituto calcula a eficiência de cada modelo em megajoules por quilômetro, com uma medição de consumo em laboratório de parâmetros idênticos para todos os veículos. É o que permite compará-los.

É importante lembrar que, embora a metodologia simule situações cotidianas, os números do Inmetro são apenas referências. Os dados de consumo podem variar de acordo com diversos fatores da vida real (temperatura, topografia, perfil de condução etc).

Foram listados os carros mais econômicos em cada uma das 14 categorias apresentadas no levantamento do Inmetro. Os modelos iguais e com a mesma potência de motor, mas em versões diferentes, foram agrupados. Os preços indicados pela KBB Brasil são “chave na mão”, que incluem não somente o valor dos carros, mas também os gastos extras, como DPVAT, IPVA, emplacamento e custos administrativos.

Veja abaixo quais são os carros mais econômicos do Brasil e quanto eles custam.

Compacto

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Peugeot 208, 1.2-12V, Active, Active Pack e Allure 10,4 11 14,8 15,8 1,39 de R$ 49.016,00 a R$ 57.878,00 Citroën C3, 1.2-12V, Origine, Attraction e Tendance 10,2 10,8 14,3 15,6 1,42 de R$ 47.278,00 a R$ 53.292,00 Fiat Argo, 1.0-6V, Drive 9,9 10,7 14,2 15,1 1,45 R$ 45.162,00

Médio

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Toyota Prius, 1.8-16V, NGA e NGA Top \ \ 18,9 17 1,15 R$ 124.068,00 Lexus CT200H, 1.8-16V, CT200H \ \ 15,7 14,2 1,41 de R$ 132.356,00 a R$ 149.468,00 Renault Logan (2018), 1.0-12V, Authentique e Expression 9,4 10,2 14 14,9 1,5 de R$ 44933,00 a R$ 48.412,00

Grande

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Honda Civic, 1.5-16V, Touring \ \ 11,8 14,4 1,68 R$ 121.778,00 Audi A3 Sedan, 1.4-16V, Attraction 7,8 9,9 11,7 14,2 1,72 de R$ 118570,00 a R$ 126.405,00 Chevrolet Novo Cruze Hatch Turbo, 1.4-16V, LT 8 9,2 11,7 13,5 1,76 R$ 107.045,00

Carga Derivado

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Chevrolet Montana,1.4-8V, LS1 7,9 9,2 11,7 13,4 1,76 R$ 46.881,00 Fiat Strada, 1.4-8V, Working 7,6 9,2 10,9 13,2 1,83 R$ 45.375,00 Fiat Fiorino, 1.4-8V 7,6 8,8 11 13,2 1,85 R$ 54.900,00

Comercial

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Renault Kangoo, 1.6-16V, Express 7,3 7,7 10,4 10,9 2,04 R$ 49.100,00 Mercedes-Benz Vito 111 CDI, 1.6-16V \ \ 10,1 14 2,32 R$ 103.000,00 Peugeot Partner, 1.6-16V, Furgão 6 6,7 8,6 9,7 2,42 R$ 60.000,00

Minivan

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Chevrolet Spin, 1.8-8V, LTZ (7L) 8,1 9,4 11,8 13,7 1,73 de R$ 70.703,00 a R$ 74.257,00 Citroën Grand C4 Picasso Turbo, 1.6-16V, Seduction e Intensive \ \ 9,9 12 2,03 de R$ 126.801,00 a R$ 135.610,00 Fiat Doblô, 1.8-16V, Essence 7L 6,4 7 9,3 10,2 2,28 R$ 83.780,00

Fora de Estrada

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Suzuki Jimny 4X4, 1.3-16V, 4 All, 4 Sport e 4 Work \ \ 10,3 10,4 2,11 de R$ 66.140,00 a R$ 75.156,00 Mitsubishi Outlander, 2.2-16V, 4WD \ \ 10,8 13,7 2,24 R$ 181.990,00 Ford Ecosport, 2.0-16V, Freestyle 4WD 5,7 7 8,6 10,3 2,41 R$ 99.990,00

Esportivo

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB BMW i8**, 1.5-12V \ \ 11,3 13,6 1,77 Não Disponível Mini Cooper, 2.0-16V, S \ \ 11,1 14 1,77 R$ 146.460,00 Mini John Cooper Works, 2.0-16V \ \ 10,6 13,2 1,87 R$ 169.530,00

Extra Grande

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Ford Fusion, 2.0-16V, Hybrid \ \ 16,8 15,1 1,31 R$ 157.600,00 Audi A4, 2.0-16V, Attraction e Ambiente \ \ 11 14,3 1,77 de R$ 167.570,00 a R$ 190.110,00 Mercedes-Benz C180, 1.6-16V, Coupé \ \ 10,6 14,4 1,81 R$ 149.900,00

Sub Compacto

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Volkswagen up! TSI(2018), 1.0-12V, Move (Rodas aro 14″) 10 11,5 14,3 16,3 1,4 R$ 48.259,00 Volkswagen up! TSI, 1.0-12V, Move, High, Black, Red, White e Speed 9,6 11,1 13,8 16,1 1,44 de R$ 55.794,00 a R$ 56.574,00 Fiat Novo Uno (2018), 1.0-6V, Drive e Way 9,1 10,6 13,2 15,2 1,52 de R$ 42.890,00 a R$ 43.920,00

Utilitário Esportivo Compacto

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Renault Kwid, 1.0-12V, Intens, Life e Zen 10,3 10,8 14,9 15,6 1,39 de R$ 30.525,00 a R$ 40.129,00 Fiat Novo Uno (2018), 1.3-8V, Way, Way GSR e Way Dualogic 9,3 11 13 15 1,52 de R$ 49.334,00 a R$ 54.870,00 Ford Ka (5 Portas), 1.0-12V, Trail 8,8 9,9 12,5 14,3 1,61 R$ 48.767,00

Utilitário Esportivo Grande

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Volvo XC90 T8 (Mod 2018), 2.0-16V, T8 Excellen, Inscript, Momentum e R-Design \ \ 16,4 18,9 1,2 de R$ 433.779,00 a R$ 529.881,00 Porsche Cayenne, 3.0-24V, S E-HY \ \ 12,1 12,2 1,77 R$ 413.700,00 Subaru Forester, 2.0-16V, L e S \ \ 10 14,4 1,89 de R$ 117.116,00 a R$ 136.770,00

Micro Compacto

Marca/Modelo/Motor/Versão Cidade, Etanol (km/litro) Estrada, Etanol (km/litro) Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) Consumo Energético (MJ/km) Preço KBB Fiat Mobi, 1.0-6V, Drive GSR (Automatizado) 9,8 11,1 14 15,9 1,43 R$ 40.248,00 Fiat Mobi, 1.0-6V, Drive (Manual) 9,6 11,3 13,7 16,1 1,45 R$ 43.749,00 Fiat Mobi, 1.0-8V, Easy 9,2 10,2 13,5 15,2 1,52 R$ 32.609,00 Chery New QQ, 1.0-12V, Look, Smile, Act e Easy 8,9 9,9 12,9 14,4 1,59 de R$ 26.335,00 a R$ 31.835,00

Picape