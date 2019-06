Os carros importados que mais (e menos) se desvalorizam

São Paulo — Apesar de menos acessíveis, os carros importados têm conquistado cada vez mais os brasileiros. A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou as versões mais completas dos modelos importados que mais e menos se depreciaram entre abril de 2018 até o mesmo período de 2019.

Os carros utilizados no estudo foram considerados os mais vendidos de abril 2019, de acordo com ABEIFA (Associação Brasileira das Empresas Importadas e Fabricantes de Veículos Automotores). Apenas automóveis com valor de zero-quilômetro em abril de 2018 foram considerados para o estudo.

O menor índice de depreciação foi do Suzuki Vitara, com uma redução de valor de apenas 2,48%. Em seguida, destacaram-se duas versões da inglesa Jaguar, o E-PACE P300 R-DYNAMIC SE 2.0 turbo e sua versão F-PACE S 3.0 V6, com quedas de 5,95% e 6,34%, respectivamente.

Veja abaixo a lista dos carros importados que menos se desvalorizaram entre abril de 2018 e abril de 2019, segundo a KBB Brasil.

VEÍCULO/VERSÃO Modelo 2018 – 0KM Modelo 2018 – Usado Depreciação: 1º ano de uso SUZUKI VITARA SUV/Crossover 4P 4SPORT 4X4 1.4 16V TB AT Automático R$ 112.000 R$ 109.226 -2,48% JAGUAR E-PACE SUV/Crossover 4P P300 R-DYNAMIC SE 2.0 TB Automático R$ 254.580 R$ 239.421 -5,95% JAGUAR F-PACE SUV/Crossover 4P S 3.0 V6 S/C Automático R$ 408.500 R$ 382.592 -6,34% VOLVO XC40 SUV/Crossover 4P R-DESIGN T5 2.0 TB Automático R$ 209.950 R$ 194.435 -7,39% JAC T40 SUV/Crossover 4P 1.5 16V FLEX Mecânico R$ 60.000 R$ 54.490 -9,18% KIA SPORTAGE SUV/Crossover 4P EX P.255 2.0 16V FLEX Automático R$ 142.990 R$ 129.144 -9,68% LAND ROVER RANGE ROVER VELAR SUV/Crossover 4P R-DYNAMIC HSE 3.0 V6 SUPERCHARGED Automático R$ 445.500 R$ 399.475 -10,33% VOLVO XC60 SUV/Crossover 4P R-DESIGN T5 2.0 TB Automático R$ 269.950 R$ 241.984 -10,36% SUZUKI S-CROSS SUV/Crossover 4P 2WD 4STYLE 1.4 16V TB CVT Automático R$ 109.000 R$ 97.113 -10,91%

Os mais depreciados

A KBB Brasil também levantou a lista dos carros importados que mais se depreciaram entre abril de 2018 e abril de 2019. A Volvo também ficou com dois modelos na lista de mais depreciados.

O primeiro colocado, o V40 R-DESIGN T5 Drive-E 2.0, trouxe uma taxa de depreciação de 22,63%, enquanto o modelo XC90 EXCELLENTE T8 Drive-E HYBRID AWD 2.0 ocupou a nona posição, com queda de 12,59% em seu valor após um ano de uso.

A marca alemã BMW possui todos os seus representantes na lista. Em segundo lugar, o SUV X3 M40i 3.0 turbo atingiu uma depreciação de 21,21%. Já o sedã Série 5 Sedan 540i M SPORT 3.0 turbo, na terceira posição, teve taxa de 17,79%.

A montadora voltou a aparecer na sétima e última posições, com os modelos X5 M 4.4 V8 e X2 sDrive20i M SPORT X 2.0 turbo, com quedas de 12,62% e 11,79%, respectivamente.

Veja abaixo a lista dos carros importados que mais se desvalorizaram entre abril de 2018 e abril de 2019, segundo a KBB Brasil.