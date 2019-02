Os carros esportivos de até R$ 400 mil que mais (e menos) desvalorizam

São Paulo — Os carros esportivos chamam atenção de muitas pessoas em todo o mundo, não somente pelo luxo da categoria, mas também pelo conforto e design. As marcas alemãs lideram a preferência do público.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou os veículos esportivos que custam entre 200 mil reais a 400 mil reais que menos e mais depreciaram no período de um ano para ajudar aos interessados a realizarem uma compra consciente.

O levantamento, baseado no primeiro ano de uso, apresenta dupla aparição da marca alemã BMW dentre os mais desvalorizados: BMW SÉRIE 2 M240i 3.0 Turbo e BMW SÉRIE 1 M140i 3.0 Turbo.

O primeiro modelo, o Série 2, chega a perder 20,2% de seu valor após um ano de uso, seguido pelo Série 1, com uma taxa de depreciação de 17,4%. O também alemão AUDI TTS 2.0 TFSI QUATTRO STRONIC também aparece na lista como terceira posição, somando 16,3%.

Veja abaixo os carros esportivos que custam entre 200 mil reais e 400 mil reais que mais perdem valor no primeiro ano de uso, segundo a KBB Brasil.

VEÍCULO/VERSÃO 0KM 2018 Desvalorização: 1º ano de uso BMW SÉRIE 2 M240i 3.0 TB R$ 252.775 R$ 316.950 -20,2% BMW SÉRIE 1 M140i 3.0 TB R$ 235.245 R$ 284.950 -17,4% AUDI TTS 2.0 TFSI QUATTRO STRONIC R$ 266.941 R$ 319.000 -16,3% PORSCHE 718 CAYMAN 2.0 PDK R$ 298.407 R$ 352.000 -15,2% MERCEDES-BENZ CLA CLA 45 AMG 2.0 16V TB 4MATIC R$ 293.322 R$ 344.900 -15,0%

Os modelos que menos depreciam

Do outro lado da lista, o Ford Mustang GT PREMIUM se destaca pelo menor índice de depreciação entre os esportivos da categoria, apresentando 5,9%. A versão é seguida pelo hatchback do AUDI RS3 SPORTBACK 2.5, com 6,6% em depreciação.

Já o CHEVROLET CAMARO SS Coupe ocupa o terceiro lugar no ranking, apresentando uma queda de 8,7% de seu valor original ao longo do ano.

Veja abaixo os carros esportivos que custam entre 200 mil reais e 400 mil reais que menos perdem valor no primeiro ano de uso, segundo a KBB Brasil.