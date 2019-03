Os carros esportivos de até R$ 1 milhão que mais (e menos) desvalorizam

São Paulo — Os esportivos são carros que se destacam pela alta performance e, mesmo sem grande volume de vendas, chamam muita atenção do público.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou as versões de carros esportivos entre 400 mil reais e 1 milhão de reais que mais e menos depreciaram no período de um ano.

A análise apresenta uma similaridade nos índices de depreciação dos mais desvalorizados. Ainda assim, o Jaguar F-TYPE Coupe SVR 5.0 V8 chega a perder 22,6% de seu valor após um ano de uso.

Em segundo lugar ficam empatados os modelos BMW M6 Grand Coupe 4.4 V8 e Audi RS7 Sportback Performance 4.0 V8 Turbo TFSI, com queda de 18,8% no valor inicial.

Veja abaixo os esportivos de até 1 milhão de reais que mais se desvalorizaram em um ano de uso, segundo o levantamento da KBB.

VEÍCULO/VERSÃO 0KM 2018 Desvalorização: 1º ano de uso JAGUAR F-TYPE COUPE SVR 5.0 S/C V8 R$ 683.587 R$ 883.112 -22,6% BMW M6 GRAN COUPE 4.4 V8 TB R$ 568.085 R$ 699.950 -18,8% AUDI RS7 SPORTBACK PERFORMANCE 4.0 V8 TB TFSI QUATTRO R$ 610.000 R$ 750.900 -18,8% MERCEDES-BENZ CLASSE S S 63 COUPE AMG 5.5 V8 TB R$ 747.693 R$ 919.900 -18,7% PORSCHE 718 CAYMAN GTS 2.5 TB PDK7 R$ 405.534 R$ 493.000 -17,7%

Os que menos desvalorizam

Do outro lado da lista, dentre os esportivos menos depreciados, o destaque vai para o Mercedes-Benz E 63 AMG S 4.0, único modelo com taxa inferior à 10%. O alemão somou 9,8% de depreciação em um ano de uso.

A versão é seguida pelo Audi TT RS 3.5 TFSI, apresentando 11,4% de queda do valor. A também alemã BMW ficou com a terceira e quarta posições com os modelos: BMW M4 CS 3.0 TB e BMW M3 3.0 Turbo.

Veja abaixo os esportivos de até 1 milhão de reais que menos se desvalorizam em um ano de uso, segundo o levantamento da KBB.