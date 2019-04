Os carros de R$ 90 mil a R$ 150 mil que mais e menos se depreciam

São Paulo — Quanto mais caro o carro que você quer comprar, mais você pesquisa os preços antes de fechar negócio. Mas não é só para o valor do zero-quilômetro que você deve olhar. O índice de desvalorização tem que ser considerado, já que ele vai determinar quanto dinheiro você vai “perder” lá na frente, quando quiser vender o bem.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou as versões dos carros que custam entre 90 mil reais e 150 mil reais que mais e menos se depreciam após um ano de uso. A KBB considerou os valores de mercado das versões zero-quilômetro comercializadas em abril de 2018, comparados com os preços encontrados no mercado brasileiro atualmente.

No ranking dos mais depreciados estão marcas grandes como Ford, Volvo, Fiat, Chevrolet e Citroën. O grande campeão de desvalorização da categoria foi o Ford Focus, com a versão Sedan 4P FASTBACK TITANIUM 2.0, alcançando o índice de 25,63% de depreciação após o primeiro ano de uso.

Em segundo lugar, o VOLVO, V40 Hatchback 4P KINETIC T4 Drive-E 2.0 TB AT Automático quase chegou perto do Focus, com um índice de depreciação de 24,94%. Ele é seguido pela FIAT TORO Pickup 4P FREEDOM 1.8, com uma redução de 23,80% do seu valor após um ano.

Veja abaixo os carros que custam de 90 mil reais a 150 mil reais que mais se depreciam após um ano de uso.

VEÍCULO/VERSÃO 0KM 2019 Desvalorização: 1º ano de uso FORD FOCUS Sedan 4P FASTBACK TITANIUM 2.0 16V POWERSHIFT FLEX Embreagem Automatizada R$ 100.000 R$ 74.367 -25,63% VOLVO V40 Hatchback 4P KINETIC T4 Drive-E 2.0 TB AT Automático R$ 137.950 R$ 103.544 -24,94% FIAT TORO Pickup 4P FREEDOM 1.8 16V FLEX Automático R$ 102.990 R$ 78.479 -23,80% FORD FOCUS Sedan 4P FASTBACK TITANIUM PLUS 2.0 16V POWERSHIFT FLEX Embreagem Automatizada R$ 104.600 R$ 79.878 -23,63% CHEVROLET S-10 Pickup 2P CS LS 2.8 TDI Mecânico R$ 119.840 R$ 92.683 -22,66% FIAT TORO Pickup 4P VOLCANO 2.0 16V TDI Automático R$ 142.990 R$ 110.662 -22,61% CITROEN C4 LOUNGE Sedan 4P EXCLUSIVE 1.6 THP FLEX Automático R$ 99.790 R$ 78.050 -21,79% FORD FOCUS Hatchback 4P TITANIUM PLUS 2.0 16V POWERSHIFT FLEX Embreagem Automatizada R$ 102.900 R$ 80.491 -21,78% FIAT TORO Pickup 4P FREEDOM 2.0 16V TDI Automático R$ 131.590 R$ 104.295 -20,74% CITROEN C4 LOUNGE Sedan 4P TENDANCE 1.6 THP FLEX Automático R$ 90.290 R$ 71.826 -20,45%

Menos depreciados

Dentre as versões perderam menos valor após o primeiro ano de uso, a alemã Volkswagen trouxe uma curiosidade que a colocou no topo do pódio com a Amarok picape 2P CS S 2.0 TDI Mecânico, com uma taxa de valorização de 1,74% na versão usada. Ou seja, há 12 meses, a versão podia ser encontrada por 110 mil reais e, atualmente, o mesmo veículo zero-quilômetro seria vendido por 111,9 mil reais.

O comportamento fora do padrão, em que o preço de um carro usado hoje é maior que o de um zero-quilômetro um ano atrás, pode ocorrer por diversos fatores, como, por exemplo, o valor da versão zero-quilômetro de um determinado veículo ter sofrido forte alta, o que consequentemente é refletido no valor do veículo usado, deixando-o mais caro do que o zero-quilômetro vendido um ano antes.

A Amarok foi a exceção do levantamento. Todos os outros veículos se depreciaram em um ano. No ranking dos veículos com os menores índices de depreciação, 90% dos modelos são de marcas japonesas. A Mitsubishi aparece em segundo lugar no ranking, com a L200 Pickup 4P TRITON GL 4X4, com queda de 2,05% de seu valor original no período.

Veja abaixo os carros que custam de 90 mil reais a 150 mil reais que menos se depreciam após um ano de uso.