Os carros de R$ 70 mil a R$ 90 mil que mais e menos se depreciam

São Paulo — Com opções bem diversificadas, é possível encontrar bons carros na faixa de 70 mil reais a 90 mil reais que se encaixam em categorias como hatches e sedãs compactos, além de versões de entrada dos médios. Além do preço de compra, você também deve considerar o índice de depreciação antes de tomar uma decisão, já que é ele que vai dizer por quanto você vai conseguir vender o veículo no futuro.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou os carros que custam entre 70 mil reais e 90 mil reais que mais e menos se depreciam no primeiro ano de uso. Na lista dos veículos com os maiores índices de depreciação, 90% dos modelos pertencem a marcas francesas, como Peugeot, Renault e Citroën.

O modelo Peugeot 2008 chamou atenção. Presente nas duas primeiras posições, com as versões Allurre THP 1.6 16V automático e Crossway 1.6 16V automático, seus índices de depreciação foram de 25,83% e 25,65% no primeiro ano de uso, respectivamente.

Veja abaixo os carros que custam entre 70 mil reais e 90 mil reais que mais se depreciam após um ano de uso, segundo a KBB Brasil.

VEÍCULO/VERSÃO Modelo 2018 – 0KM Modelo 2018 – Usado Desvalorização: 1º ano de uso PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6 16V FLEX automático R$ 78.990 R$ 58.590 -25,83% PEUGEOT 2008 CROSSWAY 1.6 16V FLEX automático R$ 87.190 R$ 64.828 -25,65% RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 2.0 16V HIFLEX R$ 85.800 R$ 66.913 -22,01% CITROEN C4 LOUNGE ORIGINE 1.6 THP FLEX R$ 86.480 R$ 67.718 -21,70% PEUGEOT 2008 GRIFFE 1.6 16V FLEX automático R$ 84.190 R$ 66.151 -21,43% FORD FOCUS FASTBACK SE 2.0 16V POWERSHIFT FLEX R$ 79.900 R$ 62.961 -21,20% RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 2.0 16V AT HIFLEX R$ 86.700 R$ 68.555 -20,93% RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 4X4 2.0 16V HIFLEX R$ 88.300 R$ 69.931 -20,80% PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6 16V FLEX mecânico R$ 72.990 R$ 57.990 -20,55% PEUGEOT 2008 GRIFFE THP 1.6 FLEX mecânico R$ 89.990 R$ 71.595 -20,44%

Menos depreciados

A KBB Brasil também levantou os carros que custam entre 70 mil reais e 90 mil reais que menos se depreciam após um ano de uso. Dentre os modelos analisados, o Suzuki JIMNY 4Sport 1.3 16V apresentou o menor índice de depreciação, com uma queda de apenas 3,07%. Ele é seguido pelo Honda City LX 1.5 16V CVT, que depreciou-se 3,56% no mesmo período.

A terceira posição —última que apresentou um índica abaixo de 5%— ficou com a francesa Peugeot. O modelo 308 Griffe THP 1.6 16V Tiptronic contabilizou uma perda de 4,54%. A quarta posição foi para a versão topo de linha do Volkswagen Virtus, a Highline 200 TSI, com depreciação de 5%.

Veja abaixo os carros que custam entre 70 mil reais e 90 mil reais que menos se depreciam após um ano de uso, segundo a KBB Brasil.