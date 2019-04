Os carros de R$ 50 mil a R$ 70 mil que mais e menos se depreciam

São Paulo — Está pensando em trocar de carro? Segundo especialistas, o período é favorável para ficar de olho nas revendedoras, que podem oferecer benefícios na aquisição de um veículo, já que existe o estoque do ano passado.

Antes de tomar a decisão, é preciso se atentar a alguns fatores. Um deles é o índice de depreciação do modelo que você está querendo, já que é ele que indica por quanto você vai conseguir vender seu automóvel no futuro.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou as versões de carros que custam entre 50 mil reais e 70 mil reais que mais e menos se depreciaram após o primeiro ano de uso.

Dentre os modelos analisados, a versão SEL 1.0 12V do hatchback Ford KA se depreciou em 22,21% no período de um ano. Em segundo, quarto e quinto lugares, a francesa Renault aparece com três versões diferentes do Logan na lista dos carros mais depreciados.

Veja abaixo os carros que custam entre R$ 50 mil e R$ 70 mil que mais se depreciam após um ano de uso, segundo a KBB Brasil.

VEÍCULO/VERSÃO Modelo 2018 – 0KM Modelo 2018 – Usado Desvalorização: 1º ano de uso FORD KA SEL 1.0 12V FLEX R$ 56.790 R$ 44.178 -22,21% RENAULT LOGAN DYNAMIQUE 1.6 16V SCe EASYR FLEX R$ 62.000 R$ 48.610 -21,60% FIAT GRAND SIENA 1.6 16V DUALOGIC FLEX R$ 59.875 R$ 47.520 -20,63% RENAULT LOGAN DYNAMIQUE 1.6 16V SCe FLEX R$ 57.900 R$ 46.038 -20,49% RENAULT LOGAN EXPRESSION 1.6 16V SCe EASYR FLEX R$ 56.900 R$ 45.261 -20,46% VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX R$ 54.690 R$ 43.630 -20,22% VOLKSWAGEN FOX HIGHLINE 1.6 16V MSi IMOTION FLEX R$ 63.494 R$ 50.755 -20,06% PEUGEOT 208 ACTIVE PACK 1.2 12V FLEX R$ 55.990 R$ 45.392 -18,93% JEEP RENEGADE 1.8 16V AT6 FLEX R$ 69.990 R$ 57.203 -18,27% VOLKSWAGEN FOX HIGHLINE 1.6 16V MSi FLEX R$ 59.900 R$ 49.221 -17,83%

Menos depreciados

A KBB Brasil também levantou quais são os veículos com os menores índices de depreciação após um ano de uso. Em quatro versões avaliadas, houve um comportamento fora do padrão, com índices valorizados, em que o preço de um usado é mais alto que o próprio zero-quilômetro.

Os três primeiros colocados pertencem à montadora Volkswagen. Na primeira posição, ficou a Saveiro Cabine Dupla Trendline 1.6 manual, com 5,51% de valorização após o primeiro ano de uso. Em segundo lugar, apareceu a versão Highline 1.6 manual, com alta de 1,78% no mesmo período. Na terceira posição, o High UP! 1.0 TSI mostrou valorização de 1,16%.

O carro mais vendido do mundo não apresentou resultado diferente do esperado. O Toyota Corolla GLI 1.8 CVT teve valor positivo de 0,88%. Uma forte alta do veículo, variação do câmbio —implicando diretamente em importados— e um bom posicionamento no mercado explicam essas ocorrências.

Veja abaixo a lista dos carros que custam entre R$ 50 mil e R$ 70 mil que menos se depreciam após um ano de uso, segundo a KBB Brasil.