Os carros de luxo que mais e menos depreciam

São Paulo — Eles são para poucos, mas o mercado de carros de luxo está crescendo no Brasil. Segundo a B3, mais de 23 mil unidades de veículos zero-quilômetro da categoria foram financiados no país em 2018.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou quais são os carros de luxo vendidos no Brasil que mais e menos depreciam após o primeiro ano de uso. A marca campeã em depreciação é a BMW, com quatro automóveis na lista.

Em primeiro lugar no ranking está a BMW X6 xDrive35i 3.0, com depreciação de 24,8% de seu valor original. O segundo lugar é do Audi A6 Ambition Plus 3.0, com queda de 23,5%. A montadora Porsche também está presente no ranking de mais depreciados com o Macan 4×4 turbo 3.6 V6, com 13,1%.

Veja abaixo a lista dos carros de luxo que mais depreciam em um ano de uso, segundo a KBB Brasil.

VEÍCULO/VERSÃO 0KM 2018 Depreciação: 1º ano de uso BMW X6 xDrive35i 3.0 R$ 473.950 R$ 356.408 -24,80% AUDI A6 AMBITION PLUS 3.0 V6 TFSI QUATTRO S TRONIC R$ 372.990 R$ 285.425 -23,50% MERCEDES-BENZ CLASSE E 250 AVANTGARDE 2.0 TB R$ 329.900 R$ 270.700 -17,90% MERCEDES-BENZ GLS 63 AMG 5.5 V8 TB R$ 890.900 R$ 734.000 -17,60% AUDI A8 LONGO 6.3 W12 48V FSI-QUATTRO TIP GAS 4P R$ 867.900 R$ 720.805 -16,90% BMW SÉRIE 5 540i M SPORT 3.0 TB R$ 411.950 R$ 342.360 -16,90% BMW X6 M 4.4 V8 R$ 692.950 R$ 580.618 -16,20% BMW SÉRIE 7 750Li PURE EXCELLENCE 4.4 V8 TB R$ 774.950 R$ 658.752 -15,00% AUDI A7 SPORTBACK AMBITION 3.0 TFSI QUATTRO S TRONIC R$ 425.000 R$ 362.226 -14,80% PORSCHE MACAN 4X4 TURBO 3.6 V6 BI-TB PDK R$ 547.000 R$ 475.303 -13,10%

Menos depreciados

Do outro lado do levantamento, no ranking dos luxuosos que menos perderam valor, a Mercedez-Benz chamou atenção com o GLS 500 4.7 V8, que perde apenas 5,7% de seu valor no período de um ano. A Jaguar domina as três posições seguintes com os modelos F-PACE Sport 2.0 (6,3%), F-PACE S 3.0 (7,5%) e XF S 3.0 (8,6%).

Veja abaixo a lista dos carros de luxo que menos depreciam em um ano de uso, segundo a KBB Brasil.